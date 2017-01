Weng fikk melding av Jacobsen og Johaug før den avgjørende etappen

ANNONSE

VAL DI FIEMME (Nettavisen): Det forteller hun etter at hun gikk en imponerende siste etappe opp monsterbakken i Val di Fiemme.

- Det her var sykt artig. Jeg hadde ikke trodd det i det hele tatt, sier Weng.

Hun har til vane å snakke seg ned både før og etter løp, men Tour de Ski-vinneren takker flere støttespillere for å løfte henne opp.

Etter at hun hadde gjort seg ferdig med intervjuene i pressesonen, kastet hun seg rundt halsen på to stolte foreldre som ventet på vinneren.

MØTTE FORELDRENE: Heidi Weng takket foreldrene etter Tour de Ski-seieren.

Fikk meldinger før løpet



Weng tok seg tid til å skryte mye av familien etter søndagens løp, men takket også to lagvenninner som har fulgt touren på TV denne vinteren.

Lørdag fikk Therese Johaug og Astrid Uhrenholdt Jacobsen se både Weng og Ingvild Flugstad Østberg slite med dårlige ski, noe som skapte en litt trykket stevning i den norske leiren.

Men både Johaug og Jacobsen var klare på at Weng måtte beholde troen på seier i sammendraget. Før søndagens avgjørende etappe fikk hun klar beskjed fra lagvenninnene.

- Jeg fikk melding av Astrid og Therese i går. Therese sa at "det her klarer du. Du er en maskin oppover bakken", forteller Weng.

- Og så fikk jeg noen råd av Astrid om hvordan jeg skal gå svingene, for hun er veldig god på det. Jeg vet ikke om jeg gikk like bra, men jeg hadde i hvert fall en plan på det, forklarer Weng.

Tour de Ski-vinneren legger ikke skjul på at hun satt stor pris på støtten.

- Det betyr mye. Jeg setter veldig stor pris på det. Det å få råd av Astrid og hyggelige meldinger setter jeg pris på, sier Weng til Nettavisen.

VANT: Heidi Weng vant Tour de Ski.

Knuste alle

Weng startet 20 sekunder bak Stina Nilsson på søndagens jaktstart, men tok raskt igjen den svenske jenta. Weng fryktet imidlertid at hun hadde åpnet for hardt.

- Det kostet litt. Jeg måtte ta det litt roligere sånn at jeg hadde litt mer å gå på. Jeg var fortsatt redd for at Krista (Pärmakoski) skulle komme bak. Jeg måtte bli kvitt den syren jeg hadde, forteller Weng.

Men det gjorde hun tydeligvis fort, for derfra og opp så hun seg aldri bakover og tok en imponerende seier - 1 minutt og 37 sekunder foran Pärmakoski som ble nummer to.

Nilsson tapte mye tid i løpet og Ingvild Flugstad Østberg holdt på å ta henne igjen, men det ble tredjeplass til svenskenes favoritt.