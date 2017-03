ANNONSE

Oslo-jenta hadde fjerde beste poengsum i kvalifiseringen onsdag formiddag og viste tegn til meget solid form. I finalen falt hun imidlertid én plass ned med 77,45 poeng.

– Jeg er godt fornøyd med å bli nummer fem i VM. Det er det beste jeg har gjort i et mesterskap. Jeg er glad for å kunne være med på medaljeseremonien i et VM, samtidig har jeg mer inne, og kan være god nok for bedre enn dette i framtiden, sa Wessel.

Cox best igjen

Australske Britteny Cox var best av samtlige, og hadde Perrine Laffont og Justine Dufour-Lapointe bak seg på seierspallen.

Kristine Gullachsen ble nummer 24 i kvalifiseringen og måtte se finalen fra sidelinjen.

Vinjar Slåtten ble nummer sju i herrenes kulekjøringsfinale under fristil-VM i spanske Sierra Nevada. Han sikret seg plass i herrenes finale ved å bli nummer åtte i kvalifiseringen. Der fikk Ikuma Horishima den klart beste poengsummen.

Japansk gull

Japaneren var også best i VM-finalen, og sikret seg gullet med 88,54. Franske Benjamin Cavet tok sølvet, mens Mikaël Kingsbury fra Canada tok tredjeplassen. Slåtten ble nummer sju.

– Jeg er veldig, veldig godt fornøyd med at jeg viser at jeg kan hamle opp med de beste i verden på en god dag. Jeg er også godt fornøyd med karrierens beste VM-resultat, men det blir litt nesten i finalen. Jeg har mer inne, sa Slåtten.

Tevje Lie Andersen ble finaleklar etter 12.-plass i kvalifiseringen. Han endte som nummer 17.

