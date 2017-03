ANNONSE

Det er fjerde gang at All Star-kampen går av stabelen i Stavanger Oilers flotte hjemmearena. Flere av spillerne som har spilt sammen med Zuccarello i New York Rangers og flere andre ishockeystorheter er meldt.

Zuccarello bekrefter overfor TV 2 at flere stjernespillere fra verdens tøffeste liga er klare for All Star-kampen, deriblant Henrik Lundqvist, Carl Hagelin, Derick Brassard og Chris Kreider.

– Det er enda flere som har bekreftet til meg at de kommer, men jeg må jo spare noen overraskelser også.

Det blir som i fjor Team Zuccarello mot Team Forsberg.

Den tidligere svenske NHL-stjernen, Peter Forsberg, syntes opplegget var så gøy at han stiller opp med sitt eget veldedighetslag, Icebreakers, med svenske NHL-stjerner.

– Dette blir en bra hockeyfest, og jeg må passe på å revansjere tapet for Forsberg i fjor, sier Zuccarello til TV 2.

I fjor samlet arrangementet inn over to millioner koner til Right To Play, noe som var innsamlingsrekord for organisasjonen i Norge. På de tre siste årene har Zuccarello samlet inn rundt 4,6 millioner kroner til organisasjonen.

(©NTB)

Video: Zuccarello scoret, men tapte derbyet: