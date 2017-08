Vladimir Klitsjko legger opp

Vladimir Klitsjko (41) har besluttet å avslutte karrieren som proffbokser. Han gir seg som en av de mest suksessrike boksere noensinne.

– Jeg brukte med vilje noen uker på å ta avgjørelsen, for å være sikker på at jeg hadde fått tilstrekkelig avstand til tapet på Wembley, sier Klitsjko i en pressemelding.

Han måtte se seg slått av Anthony Joshua i London i april, da han ble stoppet i 11. runde. Med sin beslutning om å legge opp fjerner Klitsjko muligheten for et revansjoppgjør mange så fram til.

– Både som amatør og profesjonell har jeg oppnådd alt jeg drømte om, og nå vil jeg ta fatt på livet etter sporten. Jeg kunne aldri ha forestilt meg at jeg ville ha en så lang og utrolig suksessrik boksekarriere, og jeg er veldig takknemlig for det, sier han.

– Jeg vil spesielt takke alle som har støttet meg, spesielt min familie, støtteapparatet og alle mine fans.

Høydepunkt

Klitsjkos første store høydepunkt i karrieren var OL-gullet han vant i Atlanta-lekene i 1996. Deretter gikk han løs på en fantastisk proffkarriere. Fra 2000 til 2003 og fra 2006 til 2015 var han verdensmester i tungvekt.

Legenden Joe Louis er den eneste som har holdt tungvektstittelen lenger enn Klitsjko.

Han samlet tittelbeltene i WBA, WBO, IBF og IBO. Fra 2008 og 2012 var Vladimir og hans bror Vitali (WBC-mester) verdensmestere samtidig og hadde til sammen alle de betydelige tittelbeltene.

Klitsjko bokset 69 proffkamper og vant 64 av dem, hele 54 før full tid. Han bokset 29 VM-kamper, som er rekord for en tungvekter.

Rett avgjørelse

– Etter den fantastiske kampen på Wembley var det en tøff avgjørelse for Vladimir å ta, men han har alltid sagt at han vil gi seg om han ikke har tilstrekkelig motivasjon til å fortsette. Derfor er dette definitivt rett avgjørelse, sier manager Bernd Bönte.

– Vladimir oppnådde alt i sin unike boksekarriere. Han dominerte tungvektsklassen i over et tiår, kjempet i utsolgte arenaer over hele verden, og millioner av tilhengere så hans kamper på TV.

Klitsjko har i Johnathon Banks hatt samme trener som Cecilia Brækhus, og deres promotionselskaper har også samarbeidet.

(©NTB)