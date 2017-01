ANNONSE

Sverige presset VM-favoritten Frankrike til det ytterste i kvartfinalen tirsdag. Vertsnasjonen var best mot slutten og vant 33-30 foran 29.500 tilskuere.

Dermed lever VM for fullt når sirkuset flytter til Bercy-hallen i Paris. For 16 år siden vant Frankrike VM-gullet samme sted etter seier over Sverige.

Semifinalene spilles torsdag og fredag, bronsekampen lørdag og finalen søndag.

Etter at Sverige og Danmark er ute av VM, blir Norge for annen gang på rad beste nordiske lag i et EM eller VM.

