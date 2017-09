WADA advarer Russland

Russland får nå klar beskjed av Verdens Antidopingbyrå (WADA) om å «offentlig akseptere» konklusjonene i de mye omtalte McLaren-rapportene.

Den siste McLaren-rapporten, som ble publisert i 2015, inneholdt avsløringer om et statlig styrt og støttet dopingprogram i russisk idrett. Programmet skal ha vært virksomt i perioden 2011 og 2015.

Dopingjukset skal ha nådd sitt klimaks i forbindelse med vinter-OL på hjemmebane i Sotsji i 2014. Der skal ha hemmelige russiske agenter ha bidratt til at positive dopingprøver ble erstattet med negative.

Det russiske antidopingbyrået RUSADA har mistet sin internasjonale godkjennelse i kjølvannet av avsløringene, og russiske friidrettsutøvere er utestengt fra internasjonale konkurranser på ubestemt tid.

Søndag friga styret i WADA en uttalelse der flere krav fremsettes. Én av dem er at de ansvarlige antidopingmyndighetene i Russland må akseptere utfallet av McLaren-rapporten.

Punkt to inneholder et krav om at den russiske regjeringen må åpne for at «aktuelle enheter» gis tilgang til nedfrossede og lagrede dopingprøver i det russiske laboratoriet i Moskva.

Fortsatt henger det usikkerheten rundt Russlands deltakelse i vinterlekene i sørkoreanske Pyeongchang i februar neste år.

Tidligere i år fremsatte flere nasjonale antidopingbyråer krav om at Russland utestenges fra vinterlekene.

(©NTB)

