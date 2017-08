Warholm varsler «all in» etter VM-starten: - Det var overraskende bra

Karsten Warholm (22) mener at alt ligger til rette for å nå VM-finalen på 400 meter hekk etter en komfortabel kvalifisering.

– Jeg har ikke løpt siden EM. Nå er det unnagjort. Alt ligger til rette for at jeg skulle gå videre i morgen (mandag). Da blir det mer «all in», sa Norges største medaljehåp i mesterskapet etter at det første hinderet mot mulig edelt metall var passert.

Søndagens kvalifiseringsløp var ikke optimalt, men selv om det tidvis virket noe uryddig tok han en stødig 2.-plass i heatet på tiden 49,50 uten å ta ut sitt beste.

Det var det da heller overhodet ingen grunn til.

– Jeg er veldig fornøyd egentlig. Det var kontrollert og fint, og jeg så ingen grunn til å akselerere på oppløpet der. Jeg må si meg fornøyd med avansement, det var det viktigste i dag, sa Warholm rolig i pressesonen. Det var tydelig at kvalifiseringsløpet hadde gitt ytterligere selvtillit.

– Hvor mye har du å gå på?

– Du ser på tiden at det er en del å gå på målt mot det jeg har gjort før, og det er målet å komme ned på det i morgen. Sånn som i dag var det ingen grunn til å gjøre så mye mer enn jeg måtte.

Uanfektet

Warholm så ganske uanfektet ut etter målgang. Denne gangen var det ikke noe hiving etter pusten eller ut i stjerne på ryggen.

– Ja, det var overraskende bra. Jeg pleier å ligge der som et slakt. Jeg får prøve å spare det til i morgen. Det er vel nesten som jeg ødela litt av imaget mitt nå.

– Hva må du ned på for å nå finalen?

– Tidsmessig er det umulig å si, men jeg må nok ned mot prestasjonen på Bislett (48,25). Det er en veldig rask bane, og det er mange folk her som er veldig god.

For ordens skyld. 48,25 er Warholms personlige rekord og den sjette beste tiden i verden i år.

Planen fram til semifinalen var klar.

– Først skal jeg se Amalie løpe 400 meter, så skal jeg slappe av og gjøre minst mulig for å ta meg igjen. Når jeg er ferdig her så må jeg tilbake for å jogge ned og gjøre det vanlige.

Nervøs

Karsten Warholm kunne fortelle at han som vanlig var nervøs for start, men det var ikke verre enn at han forsøkte å få med seg publikum for start. Respons fikk han også. Det var tydelig at britene likte det de så.

– Jeg er alltid nervøs, men jeg blir positivt nervøs. Det er deilig å være i posisjon for å slippe å tyne det ut det siste for å gå videre fra forsøket. Så blir det en annen versjon i semifinalen. Nå var vi 24 som skulle videre. I morgen blir vi bare åtte, og det er garantert flere enn det som har lyst til avansere. Det blir nok en hard kamp om plassene.