Warholm videre til VM-finale

21-åringen løp imponerende sterk VM-semifinale.

Karsten Warholm er i fianle i finale i VM på 400 meter hekk etter en flott innsats i mandagens semifinale i London-VM.

Den norske unggutten ledet mye av løpet etter en sterk start. Warholm stivnet litt mot slutten, men det gjorde også mange av konurrentene

- Det er klart at dette er veldig digg. Runden gikk som jeg hadde tenkt. Det var litt tungt på slutten, men jeg erfarte i U23-EM at jeg kan gjøre to løp på to dager. Det var ikke noe problem å komme seg enklest mulig videre, sa Warholm til NRK.

Løperen fra Ulsteinvik har hatt en imponerende sesong på friidrettsbanen og tok fram det som trengtes for å nå finale mandag. Tida til Warholm stoppet på 48.43, noe som var årets tredje raskeste løp for hans del.

Bare OL-mester Kerron Clement hadde bedre tid enn Warholm i semifinaleheatene. Han krysset målstreken hårfint foran nordmannen i samme heat med 48,35.

I juni knuste han sin egen norske rekord på 400 meter fra 46,10 ned til sterke 44,87. Under Bislett Games senket han så sin egen rekord på spesialdistansen 400 meter hekk fra 48,49 til 48,25.

Tre dager senere tok han sin annen strake Diamond League-seier, denne gangen i Stockholm.

Under U23-EM løp Warholm inn til gull på 400 meter hekk, mens det ble sølv på 400-meteren.

- Det var imponerende. Han så veldig, veldig sterk ut, kommenterte Amalie Iuel om løperkollegaen til statskanalen.

Iuel røk ut av sitt innlednede heat på tid samme distanse, med ett hundredelssekund.