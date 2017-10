Watford snudde og vant mot Arsenal

Kastet bort alle poengene mot Marco Silvas gutter.

WATFORD - ARSENAL 2-1

Arsenal så lenge ut til å sikre seg de tre poengene mot Watford, men et oppofrende hjemmelag slo tilbake og sikret 2-1 på Vicarage Road.

Per Mertesacker stanget Arsene Wengers gutter i ledelsen like før pause, og Arsenal hadde flere sjanser til å øke ledelsen sin mot Marco Silvas gulkledde.

Det ville seg ikke, og da Richarlison gikk i bakken i det 72. minutt kunne Troy Deeney banke inn 1-1. Helt på overtid skulle Tom Cleverley sende Watford til himmels, og sikret at Watford tok alle poengene på hjemmebane.

En som var mektig imponert over seieren var tidligere Tottenham-sjef David Pleat som var til stede på Vicarage Road for BBC.

- «The Hornets» fryder seg, de går bananas og de fortjener virkelig dette. Jeg tror dette er en av Watfords største seire i nyere historie, sa Pleat etter kampen.

1-2-tap betyr at Arsenal og Arsene Wenger faller ned til en 6. plass på tabellen etter åtte kamper spilt. De står på samme poengsum som blant annet Chelsea og Liverpool.

- Vi leder 1-0, og så er det en skandaløs avgjørelse å gi den straffen. Men vi må ta oss av det, og vi hadde flere sjanser til å sette den andre scoringen. Vi var alene med keeper, og til slutt får vi svi, og det er vanskelig å svelge etter en sånn kamp, sa Arsenal-trener Arsene Wenger til britisk TV etter kampen.

For Watford som betyr tre poeng at de nå tar plass blant topp fire i Premier League. De ligger nå kun to poeng bak Tottenham, fem bak Manchester United og syv bak serieleder Manchester City.

- Det er ikke så verst, men det betyr ingenting akkurat nå. Jeg vil ikke begynne med klisjeer, men vi tar dette kamp for kamp. Du har sett mot Swansea, der vi vant på slutten, West Bromwich, der vi fikk et poeng på overtid og nå ved å slå Arsenal på overtid, at vi har tro og jobber sammen, sa Watford-kaptein Troy Deeney til britisk TV etter kampen.

Det var flere som spekulerte i hvorvidt Deeneys straffe, som ble gitt etter Héctor Belleríns felling på Richarlison, ikke skulle blitt gitt.

- Héctor hadde det lange håret sitt i ansiktet, så han så ikke hva han drev med. Jeg er glad i Héctor, han er en kompis av meg, men jeg er ganske sikker på om rollene var snudd så ville han ha hylt etter straffe, sa Deeney.

Per i lufta



Arsenal hadde i stor grad kontroll på banespillet på Vicarage Road i den første omgangen mot Watford. Likevel slet de med å bryte ned Marco Silva og hans gulkledde på bortebane.

Det så ut til at Silva og Watford måtte klarte seg uten Richarlison da brasilianeren ble liggende etter en duell. Etter flere minutters behandling ble han lappet sammen, og fortsatte kampen.

I det 33. minutt kunne Danny Welbeck ha gitt Arsenal ledelsen da Alexandre Lacazette la ned ballen. I grevens tid rakk Adrian Mariappa frem, og fikk klarert unna.

Mariappa og Watford kunne gjøre fint lite i det 39. minutt da Per Mertesacker steg høyest på en Granit Xhaka-corner. Tyskeren stanget ballen i mål, og sikret Gunners en viktig ledelse.

Kun fire minutter senere fikk Xhaka selv sjansen da han ble spilt opp like utenfor Watford-boksen. Keeper Heurelho Gomes rakk frem, og fikk klasket ballen unna.

Sekunder senere fikk Welbeck muligheten til å spille inn i boksen, der Héctor Bellerín ventet. Spanjolens avslutning var altfor dårlig, og suste utenfor Gomes' lengste stolpe.

Arsene Wenger og hans, for kvelden, blåkledde gutter kunne smile bredest på vei inn i garderoben etter de første 45 minuttene.

Brasiliansk virvelvind



Richarlison virket å være i god form for hjemmelaget, og i det 52. minutt fikk han endelig testet skuddfoten. Forsøket var godt, men til side for Petr Cechs lengste stolpe.

Mesut Özil ble kastet innpå i den andre omgangen, og den tyske trollmannen brukte ikke lang tid på å markere seg. I det 62. minutt spilte han igjennom Alex Iwobi.

Den nigerianske landslagsspilleren kom litt for bredt ut, men fikk vendt forsøket sitt på mål. Gomes var parat, og fikk slått forsøket unna.

Özil fortsatte å vise seg frem, og i det 70. minutt skulle nok playmakeren ha doblet Arsenals ledelse da han fikk sjansen mot Gomes. Den brasilianske burvokteren var på ny god.

Watford hadde gode brasilianere i begge ender av banen, for minuttet senere ble angriperen felt av Bellerín, og hjemmelaget ble idømt straffespark. Det bredsidet Troy Deeney i mål, og utlignet til 1-1 for hjemmelaget.

Arsenal hadde tilsynelatende ingen svar på Richarlison. Kvarteret før slutt fikk brasilianeren på ny fritt spillerom ute på venstre, og hamret ballen i nettet. Dessverre for Watford var det på feil side av nettet bak Petr Cech.

Etienne Capoué kom innpå i den andre omgangen, og i det 83. minutt var han nære på å bli den store helten for Watford. Hans skudd strøk like mål, og tok en touch innom Cechs lengste stolpe.

Langt inne på overtiden skulle det endelig falle en avgjørelse. Etter at Cech fikk klarert unna et innlegg foran Deeneys føtter, for så å se et Capoué-skudd bli blokkert, ramlet ballen ned til Tom Cleverley.

Den tidligere Manchester United-spilleren gjorde ingen feil, og bredsidet ballen i det åpne buret. Dermed hadde Watford snudd kampen, og kunne juble for 2-1-seier mot Arsenal.

