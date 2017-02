Wayne Rooney bekrefter at han blir i Manchester United

ANNONSE

Det har vært mye spekulasjoner rundt Wayne Rooneys fremtid i Manchester United. Spesielt kinesiske klubber skal ha vært veldig interessert i å sikre seg Uniteds nummer ti.

Nå understreker likevel United-legenden at han kommer til å bli i Manchester United. Overgangsvinduet i den kinesiske toppdivisjonen smeller igjen 28. februar.

- Til tross for interesse fra andre klubber, hvilket jeg er veldig takknemlig for, ønsker jeg å få en slutt på spekulasjonene, og si at jeg blir i Manchester United, skriver Rooney i en pressemelding til Press Association.

Rooney, som denne sesongen ble United mestscorende gjennom tidene da han slo Bobby Charltons tidligere rekord, har ikke nådd de sammen høydene som han gjorde for et par år siden.

Tidligere torsdag ble det hevdet i engelsk media at Rooneys agent, Paul Stretford, har reist til Kina for å snakke med klubber om en mulig overgang for Rooney.

Under José Mourinho har den engelske landslagskapteinen også sett sin posisjon som førstevalg på topp forsvinne til Zlatan Ibrahimovic. Dermed har spekulasjonene vært mange rundt Rooney.

Nå kan United-fansen likevel glede seg til å se Rooney i den røde drakten i hvert fall ut denne sesongen. Manchester United møter Southampton til finale i ligacupen søndag. Der skal Rooney være usikker grunnet en skade.