Wayne Rooney ønsker å bli i Manchester United

Ryktene rundt Wayne Rooney har vært mange de siste månedene. Flere har nevnt mulige overganger både til kinesisk fotball, så vel som Everton i Premier League.

United-kapteinen selv, som ble klubbens mestscorende spiller gjennom tidene denne sesongen, er åpen om at han håper karrieren fortsetter i Uniteds røde drakt.

- Om jeg ønsker å bli? Jeg har vært i denne klubben 13 år, selvfølgelig vil jeg bli. Jeg har lyst til å spille fotball, sa Wayne Rooney under dagens pressekonfereanse, ifølge Manchester Uniteds hjemmeside.

United møter Celta Vigo i returkampen i Europa League torsdag. De tar med seg en 1-0-ledelse fra borteoppgjøret, etter at Marcus Rashford hamret inn frisparket. I finalen venter enten Ajax eller Lyon, dersom United skulle gå videre.

Europa League er et av veldig få trofeer Rooney har til gode å vinne med Manchester United.

- I morgen er en stor sjanse for oss til å ta oss videre til finalen. Jeg synes dette har vært en lang og utfordrende turnering, og vi fortjener å være her. Det er en mulighet for oss til å vinne et trofee, sa Rooney.

Også United-trener José Mourinho mener at dette er en turnering United har valgt å ta veldig seriøst denne sesongen.

- Når det kommer til motivasjon så er den like for oss og Celta. De har kalt dette den viktigste kampen i deres historie. Min følelse er at dette er vår viktigste kamp. Det som har skjedd før er ikke viktig, det er det som kommer til å skje nå som er viktigst, sa Mourinho under dagens pressekonferanse.

VIL VINNE: José Mourinho er motivert før torsdagens semifinale.

Mange har understreket at dette, tilsynelatende, er Uniteds eneste reelle mulighet til å kvalifisere seg til neste års Champions League. United ligger nemlig på femteplass i Premier League med tre kamper igjen. Foran Mourinhos gutter finner man både Liverpool og Manchester City.

Ved seier i Europa League er de røde direkte kvalifisert til neste års gruppespill.

- Dersom vi ikke kvalifiserer oss til Champions League, så er det fordi vi ikke er gode nok. Jeg prøver å være pragmatisk, og selvfølgelig er det en turnering vi ønsker å spille. Akkurat nå føler jeg uansett at vi må fokusere på hvor vi er, og ingen er mer motivert enn meg til å vinne morgendagens kamp, sa Mourinho.

Selv var Mourinho med å vinne forgjengeren til Europa League, UEFA-cupen, med Porto i 2003. Den påfølgende sesongen gikk han og Porto til topps i Champions League.

Hvorvidt han kan ha den samme innflytelsen på United gjenstår å se. Det gjenstår også å se om han får sjansen til å repetere denne bragden med Wayne Rooney på laget.