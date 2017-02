Wenger snuste på Kanté to ganger

ANNONSE

Chelsea kan ta et kjempesteg mot Premier League-gullet og samtidig vinke farvel til Arsenal. Nøkkelmann N'Golo Kanté glapp to ganger for Arsène Wenger.

- Alt kan skje. Vi må holde antennen høyt oppe. Til dem som sier at alt er avgjort, vil jeg at jeg ikke er så sikker. Jeg ønsker å holde på intensiteten, sa Chelsea-manager Antonio Conte på fredagens pressekonferanse.

Kollega Wenger kan titte misunnelig mot Conte. - Jeg hadde ikke sett for meg at de skulle gå 13 kamper uten tap etter at vi slo dem 3-0. Men Chelsea har funnet en bedre balanse, sier Arsenal-manager Arsène Wenger før stormøtet som sparkes i gang 13.30.

Contes lag har vunnet 15, tapt én og spilt én uavgjort siden 0-3-nederlaget for nettopp Arsenal i september.

Tapet gjorde at Conte gikk tilbake til sin favoritt fra tiden i Juventus og det italienske landslaget:

Tre mann i forsvaret. Det har gitt klubben et kjempeløft. Før helgens runde er ledelsen på ni poeng ned til Tottenham og Arsenal.

Vinner Chelsea denne kampen, er trolig spenningen så godt som over for denne gangen.

Overlegne?

Chelsea fikk tak i det defensive ankeret Ngolo Kanté fra Leicester i sommer.

Wenger på ballen der uten å få napp. - Ja, både når han var i Frankrike og i Leicester. Overganger er overganger, og det er ikke mulig å forklare hvor ting ikke skjer, sier han.

Chelsea har et meget overkommelig program igjen og ikke Champions eller Europa League å tenke på.

Etter Arsenal lørdag møter ikke Chelsea et topplag før 5. april (Manchester City).

Hvem har nerver til å sette pengene på annet enn Chelsea? De fleste bookingselskapene gir nå bare fra 1,2 til 1,25 ganger innsatsen på at ligagullet havner på blå hender.

Ute

Arsenals manager Arsène Wenger må se kampen fra tribunen. Han soner for et verbalt utbrudd mot en fjerdedommer.

- Aaron Ramsey er ute i noen uker med. Det er mulig Danny Welbeck kommer inn igjen. Spillerne var langt nede etter Watford-tapet, sa Wenger på en pressekonferanse fredag.

- Vi har klarert med Chelsea, og det betyr at jeg kan kommunisere med benken min. Jeg tror ikke det betyr så mye at jeg ikke er på benken. Jeg stoler på min assistent Steve Bould.

- Vi har vist at vi kan slå Chelsea. Det som betyr noe nå, er at vi slår tilbake og er med på hogget enn mot Watford.

