Wijnaldums hodestøt senket Manchester City

LIVERPOOL 1-0 MANCHESTER CITY

Det var tett og jevnspilt affære på Anfield, men Georginio Wijnaldums fantastiske heading etter kun åtte minutter spilt gjorde at nyttårsfeiringen blir en fin en på den røde siden av Liverpool.

Manchester City forsøkte å slå tilbake, men Jürgen Klopps menn holdt stand ved et kompakt angrep og sin velkjente agressivitet. Dermed var det lite de himmelblå kunne gjøre.

En som ikke har latt seg imponere av Manchester City denne sesongen er TV 2s Simen Stamsø Møller.

- Er de egentlig så veldig gode? Er det dette et veldig bra lag, tenker jeg, og det har jeg tenkt om City mange ganger denne sesongen. Jeg synes ikke Otamendi eller Stones er så gode, jeg synes ikke de har så mange gode spillere, sa Stamsø Møller i studio etter kampen.

Der Stamsø Møller var misfornøyd og skuffet over City var Hangeland imponert over det Jürgen Klopp og Liverpool har levert så langt denne sesongen.

- Skal du vinne Premier League så må du bevise at du kan vinne kamper ved å score mye mål, men også vinne toppkampene ved å stenge av og hindre motstanderen. Det er slikt man må ha for å vinne ligaen, sa TV 2-ekspert Brede Hangeland om Liverpools flotte opptreden.

Etter dagens tap har Pep Guardiola og hans Manchester City nå holdt nullen i fire av 19 seriekamper denne sesonger. Av disse målene har hele syv kommet i løpet av det første kvarteret.

4 - Manchester City have kept just four clean sheets in their 19 Premier League games under Pep Guardiola. Porous. — OptaJoe (@OptaJoe) December 31, 2016

- Dette er meget bemerkelsesverdig å slippe inn en tredjedel av målene i starten av kampen. Jeg har alltid reagert på at City under oppvarminger har drevet med mye «hepping» og at de mangler tenning og denne engelske mentaliteten. Da kan dette skje, sa Hangeland om Citys mareritt-statistikk.

Seieren betyr også at Liverpool skaper seg en liten luke på andreplass. De er fortsatt seks poeng bak de suverene serielederne Chelsea, men kan se ned på de andre lagene inn i det nye året.

- Når du investerer så mye i en kamp så vil du gjerne sitte igjen med alt. Takk Gud for at vi klarte det fordi vi spiller igjen på mandag, sa Liverpool-trener Jürgen Klopp til BBC etter kampen.

Det første laget de skaper luke til er nettopp Manchester City. De har nå fire poeng opp til Liverpool, og kan, i verste fall, falle ut av topp fire dersom både Tottenham og Arsenal vinner sine respektive kamper. Ikke gode nyheter for Guardiola og hans mannskap.

- Vi startet meget godt, og de scorer på den første sjansen de får. Vi skapte ikke mye i første omgangen, men vi var bedre i andre. I disse kampene er det de små detaljene som avgjør, sa City-trener Pep Guardiola til BBC etter kampen.

Luftens baron



Innledningsvis var det Manchester City som så ut til å ha mye av kontrollen på Anfield, men klarte ikke helt å spille seg frem til de store sjansene.

Til tross for Sergio Agüeros retur var det hjemmelaget som var giftigst. For etter åtte minutter så fant Adam Lallana litt plass ute på venstresiden, og hans innlegg fant løpet til Geroginio Wijnaldum.

Nederlenderens opphopp var perfekt timet og headingen suste inn i Claudio Bravos nærmeste hjørne. Utagbart for den chilenske landslagskapteinen og Liverpool ledet 1-0.

Kampen stod lenge og vippet, og det var Raheem Sterling og Kevin de Bruyne som virket farligst for bortelaget. Likevel var Liverpool-forsvaret kompakte og flinke til å låse av rommet.

I det 26. minutt var Wijnaldum frempå nok en gang da Liverpool rullet opp et fint angrep fra venstre. Denne gangen var ikke avslutningen like god og endte opp på tribunen bak Bravos mål.

Kun to minutter senere burde Roberto Firmino ha doblet ledelsen da James Milner spilte han fri på rundt tjue meter. Brasilianerens nedtak var skuffende og ballen forsvant til slutt vekk for brassen.

Nå skjedde det mye for hjemmelaget for etter halvtimen spilt var Lallana frempå igjen og fant Emre Can like utenfor boksen. Tyskerens avslutning hadde god retning, men også den smøg seg over tverleggeren.

Manchester City slet med å finne noen åpninger og med et Liverpool-forsvar som virket perfekt oppsatt til å stoppe ethvert City-angrep så gikk lagene til pause på stillingen 1-0.

- For en heading, for en teknikk! Det der er fra langt hold, altså, helt ute ved straffemerket. Han header den ned i hjørnet der den kommer fra, og det er glitrende, sa Brede Hangeland i TV 2-studioet om Wijnaldums fantastiske scoring.

Jevnt og tett



Citys første skudd på mål kom etter 53 minutter da Sergio Agüero avløste et rimelig vagt skudd mot Simon Mignolets mål. Argentineren virket ikke å være i toppform denne kvelden.

Bortelaget så mye giftigere ut i starten av den andre omgangen og etter 56 minutter så dro David Silva seg inn i banen og hamret til. Hans skudd hadde god retning, men forsvant like utenfor Mignolets lengste stolpe.

De to lagene kjempet en hard og tøff kamp, men hverken eller gav vekk de virkelig store målsjansene. City virket komfortable med ballen, men Liverpool holdt unna og fortsatte å frustrere gjestene utover.

Til tross for at lagene virket tidvis jevnspilt så var det hjemmelaget i rødt som sikret alle de tre poengene etter Wijnaldums fantastisk heading. Dermed kan Liverpool og Jürgen Klopp feire nyttår med store smil.