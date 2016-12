Wilfred Ndidi på vei til Leicester City

ANNONSE

I belgisk media har det lenge gått rykter om at midtbanemannen Wilfred Ndidi nærmer seg Leicester City. Nigerianeren bekreftet selv tirsdag at han har spilt sin siste kamp for klubben.

Wilfred Ndidi has (finally) confirmed that he's joining Leicester on the 1st of January: "This was my last game for Genk." #LCFC 🇳🇬 pic.twitter.com/bB6UyX80Q7 — Kristof Terreur 📰 (@HLNinEngeland) December 27, 2016

Avisen HLN i Belgia bekrefter at en avtale med Leicester har vært klar helt siden starten av desember, og at 20-åringen ankommer de regjerende seriemesterne i januar.

Genk, på sin side, ser ut til å alleree ha funnet sin erstatter. Tidligere har det blitt rapportert at Vålerengas Sander Berge allerede er enig med den belgiske klubben, og kan være den som tar over etter Ndidi.

Leon Bailey, lagkamerat av Ndidi, har også lagt ut et bilde av seg selv og lagkameraten etter tirsdagens kamp mot Gent. Etter 2-0-seieren gratulerte han Ndidi med overgangen til Leicester.

Team mate Leon Bailey with another confirmation. £15m deal was already done at the beginning of December. #lcfc pic.twitter.com/ajN6mws8F1 — Kristof Terreur 📰 (@HLNinEngeland) December 27, 2016

- Lykke til i Leicester, min bror. Vi sees igjen, brødre for livet, skriver Bailey i en melding til sin lagkamerat. Bailey har selv blitt koblet til flere klubber i Premier League.

Samme avis hevder at overgangssummen ligger på 18 millioner euro. Det er da kun ett år etter at Genk hentet han fra nigerianske Nath Boys for 100.000 euro.

Genk signed Ndidi in January 2015 for 100.000 euros. Now they sell him on for €18m. #lcfc — Kristof Terreur 📰 (@HLNinEngeland) December 27, 2016

Dermed har Ndidis verdi gått opp hele 180 ganger siden ankomsten i Belgia i januar 2015. Ikke verst for en spiller som nå ser ut til å kunne gjøre seg klar for spill på King Power Stadium.