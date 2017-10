Woods gjør comeback i slutten av november

Fire ryggoperasjoner og en rettssak har ikke bremset Tiger Woods' ønske om å vende tilbake til golfbanen. I slutten av november svinger han golfkølla igjen.

Mandag kunngjorde Woods at han vil spille Hero World Challenge i Albany på Bahamas, et arrangement han selv er vert for og som arrangeres fra 30. november til 3. desember.

Woods skal spille i et felt med 18 deltakere, hvorav mange er fra golfeliten, inkludert verdensener Dustin Johnson og Jordan Spieth som er ranket som nummer to.

Dette blir i så fall den tidligere verdensenerens første start på ni måneder. Han gjorde comeback etter skader på Bahamas i fjor, men avbrøt forsøket to måneder senere. I april gjennomgikk han sin fjerde ryggoperasjon.

Woods har ikke konkurrert siden han spilte fem over par med 77 slag i første runde i Dubai Desert Classic i februar.

41-åringen har nylig delt filmer på Twitter der han svinger golfkøllene uten problemer. Legene har gitt ham tommelen opp for å trene ubegrenset.

Tiger Woods har vunnet 14 store turneringer, og har i alt 79 seire på PGA-touren, den siste i august 2013. De to siste årene har han bare spilt seks konkurranserunder.

I mai ble han arrestert av politiet i Florida da han sovnet i bilen sin ved siden av veien. Blodprøver viste spor av både narkotikaklassifiserte legemidler og marihuana.

Golfstjernen innrømmet uaktsomhet i trafikken og slapp dermed fengselsstraff.

(©NTB)

