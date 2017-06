Yaya Youré forlenget kontrakten med Manchester City

ANNONSE

Yaya Touré og Manchester City har blitt enige om å forlenge ivorianernes kontrakt med ett år. Det bekrefter klubben selv på sine egne hjemmesider torsdag.

Touré ankom City fra Barcelona, og har vært med på å vinne både Premier League, FA-cupen og ligacupen med de himmelblå fra Manchester. Nå får han sjansen til å vinne flere trofeer sammen med Pep Guardiola.

- Jeg er kjempefornøyd. Jeg sa til meg selv at min tid i City ikke er over, og når Txiki Begiristain (City-direktør) ringte, og jeg hadde snakket med treneren, så var jeg veldig glad, sa Touré til Citys hjemmeside.

- Da jeg kom hit i 2010 var det for å forsøke å være del av en ny historie, en del av noe spesielt for denne klubben. Jeg er veldig heldig som får lov til å være del av denne fantastiske klubben, med store spillere rundt meg som kan hjelpe meg om å nå mine mål.

Yaya Touré står med hele 299 kamper for City og 81 mål. Han scoret også målet som sikret ligacupen mot Sunderland i 2014, og satte også straffesparket som vant den samme cupen to år senere. Den gang mot Liverpool.

- Yaya har vært fantastisk for Manchester City, og fortsetter å være et vitalt medlem av Pep Guardiolas tropp. Han er en av våre mest populære og erfarne spillere, og vi kunne ikke være mer fornøyd med at han blir her, sa City-direktør Txiki Begiristain til Citys hjemmeside.

Tidligere denne sommeren har City allerede hentet inn to nye spillere. Bernardo Silva har ankommet fra Monaco, og Ederson Moraes er også ny fra Benfica.