Zlatan Ibrahimovic og Tyrone Mings siktet for voldelig oppførsel

Det engelske fotballforbundet bekrefter at de har siktet Zlatan Ibrahimovic og Tyrone Mings for voldelig oppførsel etter helgens 1-1-kamp mellom Manchster United og Bournemouth.

Det var i den første omgangen at de to kamphana barket sammen på Old Trafford. Først tråkket Bournemouth-forsvareren på hodet til Zlatan etter en takling, for så å smake svenskens albue på en corner like etterpå.

Zlatan Ibrahimovic and Tyrone Mings charged with alleged violent conduct after Saturday's @premierleague game:https://t.co/j0d7Eoznqr — The FA (@FA) March 6, 2017

Merkelig nok ble hverken Mings eller Ibrahimovic straffet av dommer Kevin Friend underveis i oppgjøret, men nå har altså FA valgt å sikte både Mings og Zlatan for voldelig oppførsel.

Det er ventet at Ibrahimovic kan bli utestengt i tre kamper. Det vil i så fall bety at han mister FA Cup-kvartfinalen mot Chelsea så vel som ligakamper mot Middlesbrough og West Bromwich.

Mings, på sin side, kan vente seg en enda lengre suspensjon. FA ser nemlig på trampingen som enda verre enn Ibrahimovic' albue. Fotballforbundet skriver i sin uttalelse at en vanlig utestengelse for voldelig oppførsel ville vært «åpenbart utilstrekkelig».

Ibrahimovic fortalte pressen etter kampen at Mings «hoppet inn i albuen hans», mens Mings selv var veldig klar på at hans tramping var uforskyldt, og ikke med noe overlegg.

De forklaringene ser ikke ut til å ha hjulpet FA i sitt valg om siktelse Både Ibrahimovic og Mings har fått frem til tirsdag klokken seks engelsk tid på å svare på siktelsen.

En potensiell suspensjon kunne ikke komme mer ubeleilig for Manchester United som fortsatt jager topp fire-plassering i Premier League. José Mourinhos menn ligger på fjerdeplass, tre poeng bak Liverpool på fjerdeplass.

Bournemouth, på sin side, var nok mer fornøyd med det ene poenget på Old Trafford. De ligger på 14.plass etter 27 kamper spilt av den engelske toppserien.