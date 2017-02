Zlatan Ibrahimovic ordnet United-seier i FA-cupen

ANNONSE

BLACKBURN ROVERS - MANCHESTER UNITED 1-2

José Mourinho og Manchester United kan glede seg til kvartfinale i FA-cupen etter 2-1-seier borte mot Blackburn. Zlatan Ibrahimovic ordnet avansement et drøyt kvarter før slutt.

- Med feil oppførsel så taper vi denne kampen. Jeg synes gutta våre er gode og det er umulig å gjøre det stort bedre. De var med i kampen, selv spillere som ikke spiller så mye. Ashley Young var den beste spilleren for oss, sa United-trener José Mourinho til Manchester Uniteds egen TV-kanal etter kampen.

Blackburn tok ledelsen ved Danny Graham før Marcus Rashford utlignet rundt midtveis i den første omgangen, etter en utsøkt pasning fra Henrikh Mkhitaryan.

Det så lenge ut til å gå mot omkamp, men slik som en del ganger før denne sesongen dukket Zlatan Ibrahimovic opp når United trengte det som mest. I det 75. minutt fant han veien til nettmaskene etter å mottatt en utsøkt pasning fra Paul Pogba

- Du store all verden! Hva er det han er laget av? spurte Jørgen Klem I TV 2-boksen mens United-spillere og supportere feiret side om side ute på gressmatta.

Målet var Ibrahimovic sitt 24.mål for sesongen. Han er dermed på vei til å bli den første United-spilleren til å score 30 mål i samme sesong siden Robin van Persie gjorde det samme i 2012/2013-sesongen.

Offensive verter



Manchester United virket å ha full kontroll over vertene på Ewood Park innledningsvis i kampen, men slet med å komme til de virkelig store sjansene. Likevel var Henrikh Mkhitaryan et konstant uromoment på sin offensive midtbaneplass.

Det var likevel Blackburn som skulle vise seg som giftigst, og etter kvarteret spilt presenterte Marvin Embes seg for alvor. Nederlenderen hamret til fra 20 meter og Sergio Romero måtte avverge.

Han kunne ikke avverge Danny Grahams forsøk kun minuttet etter. For Emnes fant på ny vei i United-forsvaret og spilte igjennom Graham på utsøkt vis.

Etter å ha tatt med seg Chris Smalling på en løpetur hamret den tidligere Swansea- og Sunderland-spissen ballen i mål forbi Romero. Selv United-trener José Mourinho måtte applaudere scoringen, som kom mot spillets gang.

United fortsatte sitt press mot et dypt Blackburn-lag og etter 23 minutter var Ander Herrera nære på å finne utligningen. En dårlig klarering fant spanjolen like utenfor boksen, men Blackburn-keeper Jason Steele fikk slått unna.

Og så var det Mkhitaryan og denne magien. For i det 27. minuttet fant han Rashford med en utsøkt pasning med yttersiden av foten. Rashford suste forbi Steele og la ballen i det åpne buret. United hadde utlignet etter et øyeblikks magi fra armeneren, og en god avslutning av Rashford.

- Har vi sett vakrere assist på en stund, da? Det er jo nydelig spilt igjennom, hyllet Jørgen Klem i TV 2s-kommentatorboks etter at Rashford hadde satt ballen i mål.

Owen Coyles menn lot seg ikke vippe helt av pinnen, og United måtte fortsette å stange mot et mer agressivt Blackburn utover i den første omgang.

Faktisk var det hjemmelaget som truet mest og i det 37. minutt hadde Craig Conway en god sjanse til å gi Blackburn ledeelsen igjen. Dessverre for hjemmelget suste avslutningen over.

Kampen åpnet seg litt mer mot slutten av den første omgangen uten av hverken eller kom til de største sjansene. Likevel burde nok Jesse Lingard ha klart å rette sin heading på mål like før pause.

Ashley Youngs innlegg fant United-helten fra FA-cup-finalen i fjor alene på første stolpe. Hans heading suste utenfor målet, og dermed kunne lagene gå til pause på stillingen 1-1.

Super-Zlatan



Manchester United slet med å finne den avgjørende scoringen, så etter timen spilt valgte José Moruinho å sende innpå superstjernene Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba i et forsøk på å finne vei i velinga.

Kun sekunder etter var Ibrahimovic nærepå å gi United ledelsen da han jaget en hard ball langs bakken fra Herrera. Svensken kom litt for sent og ballen suste utover sidelinjen.

I det 66. minutt var det Emnes sin tur til å komme for sent på et innlegg. Ballen fra høyre var nydelig, men nederlenderen, slik som Zlatan i andre enden, var litt for sent ute.

United nærmet seg mer og mer og i det 71. minutt var Herrera nære på med et skudd like utenfor boksen. Forsøket smøg seg utenfor Steeles lengste stolpe via et Blackburn-bein.

I det 75. minutt skulle Uniteds stjerneduo vise seg fra sin beste side. Paul Pogbas lange ball gikk over alle og hele veien frem til en umarkert Ibrahimovic. Svensken var rolig og rullet ballen i keepers lengste hjørne. Dermed hadde United snudd det på Ewood Park.

I det 85. minutt skulle likevel Blackburn komme uhre nærme en scoring. Sergio Romero mistet skuddet til Connor Mahoney, og reddet den påfølgende returen. Marvin Emnes sitt skudd ble også reddet før Blackburn endelig fikk karret ballen i mål. Dessverre var det allerede avvinket for offside.

Blackburns sluttspurt til tross, Manchester United klarte å sikre seg seieren i FA-cupens femte runde, og kan nå se frem til kvartfinalen i cupen de vant i 2016.