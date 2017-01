Zlatan-prat beroliget Anthony Martial

ANNONSE

Fremtiden til Anthony Martial i Manchester United har lenge vært et tema. Tidligere dette overgangsvinduet har det blitt spekulert i en overgang til Sevilla i La Liga.

Nå skriver The Telegraph at Uniteds franske angriper ønsker å bli på Old Trafford og kjempe for sin plass. Grunnen til dette skal ha vært en samtale med en av lagets store stjerner.

Zlatan Ibrahimovic skal nemlig ha tatt Martial til siden etter at franskmannens agent snakket åpent om muligheten for et lån til Sevilla. Der skal svensken ha snakket Martial til fornuft, melder avisen.

Martial skal selv ha forstått at United-trener José Mourinho ikke hadde brukt såpass mye energi på han dersom han ikke hadde tro på talentene. Avisen sammenligner den pågående situasjonen med Henrikh Mkhitaryan tidligere i år.

Mourinho og Mkhitaryan så ut til å ha kommet på feil fot etter armenerens grusomme opptreden mot Manchester City. Etter uker med spekulasjoner om ondt blod slo Mkhitaryan voldsomt tilbake, og har siden blitt en av Mourinhos best betrodde i United.

Portugiseren har bekreftet at Martial starter søndagens FA-cupkamp mot Wigan, og at han må vise at han fortjener sjansene i United-trøya. Mourinho har tidligere advart Martial om at han må gi mer for laget sitt.

Martial, som ankom United fra Monaco i sommervinduet i 2015, var en av Uniteds viktigste spillere under Louis van Gaal. Denne sesongen har han slitt med å ha samme påvirkning.

Denne sesongen står franskmannen med seks scoringer på 21 kamper. I fjor endte han på 17 scoringer etter 49 kamper for de helrøde fra Manchester.