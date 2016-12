Mats Zuccarello feirer etter Derek Stepans scoring i andre periode. Foto: Adam Hunger (USA TODAY Sports / Reuters / NTB Scanpix)

Zucca-assist i snuoperasjon

Det så tidlig mørkt ut for New York Rangers i NHL-oppgjøret mot Ottawa Senators, men etter en formidabel snuoperasjon vant Mats Zuccarello og co. til slutt 4-3.