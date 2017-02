ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): N.Y. RANGERS - NASHVILLE 4-3: Det var gjestene fra sør som satte inn det første målet i Madison Square Garden, da Cody McLeod sørget for 1–0. I andre periode la Calle Järnkrok på for gjestene, før Rangers startet opphentingen.

Michael Grabner reduserte før J.T. Miller sørget for at hjemmelaget kunne gå til pause på 2–2.

Fem minutter ut i tredje periode var det duket for radarparet Mats Zuccarello og Chris Kreider. Som så mange ganger denne sesongen bidro Zucca med en assist som traff kneet til Kreider før den satt i nettet bak Nashvilles målvakt.

Med nøyaktig fire minutter igjen på klokken, var det J.T. Millers tur igjen, mens Roman Josi fra Predators var sistemann som scoret da han reduserte for Nashville og fastsatte sluttresultatet til 4–3 i favør av hjemmelaget.

Zuccarello var naturligvis en fornøyd mann etter kampen.

- Det var ingen vits for oss å få panikk da vi lå under 0-2. Vi vet at vi kan score mål, så det var bare å kjøre på. Det ble litt nervøst helt mot slutten, men vi rir av greit, sier Zucca til Nettavisen.

Han innrømmer at det var flaks inn i bildet på assisten hans:

- Jeg skulle egentlig ikke være der, så jeg legger bare inn foran mål og vi har litt flaks der.

Mats Zuccarello er den første i Rangers som har gjort minst 30 assists i fire sesonger på rad siden backlegenden Brian Leetch. Her i samtale med Nettavisen etter kampen.

Norske Zuccarello fikk 19 minutter på isen i torsdagens oppgjør i New York.

Zuccarello har nå 41 poeng på 54 kamper. Han ligger an til 62 poeng og ny personlig rekord. Han gjorde 61 poeng på 81 kamper i fjor.

