Zuccarello avgjorde mot NHLs beste lag

Se Zuccarello bli matchvinner mot Washington Capitals i videovinduet ovenfor



N.Y. RANGERS - WASHINGTON 2-1

NEW YORK (Nettavisen): Publikum i Madison Square Garden søndag fikk en forsmak på hva som forhåpentlig venter New York Rangers i april, da hjemmelaget møtte topplaget Washington Capitals i en tøff match med godt keeperspill og få scoringer. Dette lignet på sluttspillhockey.

Er publikum på Broadway heldige, får de se samme utfall også når den tid kommer. Mats Zuccarello sørget for seier 2-1 med sin scoring midtveis i tredje periode.

- Det var bra forspill av Chris Kreider. Jeg fikk den på skøyta, så var det bare å fyre løs. Det var litt flaks at den gikk inn, sier Zuccarello til Nettavisen.

- Du rakk å se hvor du ville plassere den?

- Jeg får vel svare ja på det, smiler 29-åringen.

Målet var Zuccarellos 12. denne sesongen.

- Det var fint spill ved det målet. Kreider fant Zuccarello fint der, sier trener Alain Vigneault.

Nordmannen scoret 26 mål i fjor og kommer neppe opp i dette antallet denne sesongen, men poengmessig holder han omtrent samme tempo nå. Han har 43 poeng etter 58 kamper, og gjorde 61 på 81 forrige sesong.

Søndagens seier skal også Henrik Lundqvist ha en stor del av æren for. Den svenske stjernekeeperen reddet mange gode målsjanser for bortelaget. Hans landsmann Marcus Johansson hadde en av de største, helt på tampen, fra kloss hold.

- Jeg synes vi var gode. Vi spilte en bra førsteomgang, så var de mer med i andre. Så er det litt mer fram og tilbake i tredje. Dette er to gode lag, synes Zuccarello.

- Føltes dette litt som en sluttspillkamp?

- Ja, det gjorde det. Og det var viktige poeng som sto på spill, sier Zuccarello til Nettavisen.

Ryan McDonagh scoret Rangers' første mål, mens Alexander Ovetsjkin nettet for Caps.

Washington Capitals topper NHL med sine 85 poeng etter 58 kamper. Hovedstadslaget ligger dermed også øverst i Rangers' divisjon. Blåtrøyene fra New York har 77 poeng og er nummer fire i Meteopolitan-divisjonen, som er i en klasse for seg i NHL. Fire av ligaens fem beste lag hører hjemme der.

Grunnserien avsluttes i april.

Se videointervju med Zuccarello her:

