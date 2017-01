Zuccarello i eliteselskap

ANNONSE

N.Y. RANGERS - L.A. KINGS 3-2:

NEW YORK (Nettavisen): Mats Zuccarello scoret sitt første mål på 16 kamper da han elegant plasserte pucken i krysset bak Jeff Zatkoff til 3-1-ledelse for New York Rangers mot Los Angeles Kings i Madison Square Garden natt til tirsdag.

- Det var deilig å få en scoring igjen. Jeg vet ikke helt hva jeg tenkte (da han fikk pucken i den situasjonen, red.anm.), men det er vel kanskje derfor jeg ikke er noen stor målscorer, sier Zuccarello i garderoben etter kampen.

Seieren kom også i stor grad takket være glimrende keeperspill av Henrik Lundqvist, den svenske stjernekeeperen som har vært litt under pari denne sesongen. Både hans storspill og Zuccarellos scoring bør roe nervene for Rangers-fansen.

- Vi merket at vi spilt kamp i går. De var mer på enn oss i starten. Henke reddet oss, sier Mats Zuccarello til Nettavisen.

Til tross for måltørken har Mats Zuccarello prestert meget godt i NHL de siste ukene. Hvis man kun ser på poengproduksjonen i ligaen siden 23. desember, er 29-åringen fra Oslo faktisk i eliteselskap.

Zuccarello har spilt 13 kamper den siste måneden og levert 16 poeng. Det er bare ti spillere i hele NHL som har levert mer. Alexander Ovetsjkin og Nicklas Backstrom i Washington Capitals topper med 20 poeng, men de har også spilt tre kamper mer.

Backstrom er den eneste i hele NHL som har flere assists enn Zuccarello i denne perioden. Svensken har 16, mot nordmannens 15.

- Mats har spilt strålende for oss, i begge ender av rinken. Han er en av våre beste toveisforwards, sier trener Alain Vigneault.

New York Rangers ligger på fjerdeplass i Metropolitan-divisjonen, elleve uker før grunnseriespillet er over og sluttspillet starter. Manhattanlaget har god margin ned og et godt stykke opp også. Akkurat nå ser det sannsynlig ut at laget ender på fjerdeplass i Metropolitan og sjuendeplass i den østre avdelingen.