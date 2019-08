AGF og David Nielsen tar sesongens første trepoenger

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Vi har et herlig langoddsprogram foran oss denne mandagen. Godbiten er naturligvis Premier League-kampen mellom Wolverhampton og Manchester United, men det hefter naturligvis også stor interesse rundt kveldens kamp i Eliteserien mellom Sarpsborg 08 og Bodø/Glimt. I tillegg er det tre kamper i Allsvenskan, det er kamp dansk Superliga og det er kamper i både tyrkisk toppseire og russisk toppserie.

AGF – AC Horsens 1,75 – 3,40 – 3,70 H (spillstopp kl. 1855)

AGF tok ett poeng borte mot Sønderjyske i forrige serierunde. Dermed står David Nielsen & Co. fortsatt uten seier etter fem kamper i den danske Superligaen.

Det var stilt store forventninger til AGF denne sesongen, og nå skriker byen på sesongens første seier. Og jeg tror den kommer mandag.

Problemet til AGF er at de sliter med å score. De har kun scoret tre ganger på fem kamper så langt.

Niklas Backman er tilbake, og det blir spennende å se om den tidligere Strømsgodset og Nest-Sotra-treneren David Nielsen velger bruke ham sammen med Frederik Tingager fra start, eller om han gir fortsatt tillit til Jesper Juelsgård som spilte i Haderslev.

AGF har solgt både Tobias Sana og målmann Oscar Whalley. Det er så langt ikke kommet inn erstatninger for dem.

Nicolai Poulsen er suspendert i mandagens kamp etter at han pådro seg et rødt kort mot Sønderjyske, så David Nielsen må finne en ny mann til å styre den sentrale midtbanen i mandagens match.

Patrick Mortensen spilte ikke kampen mot Sønderjyske på grunn av sykdom, men han er tilbake mot Horsens.

AC Horsens på sin side har en litt merkelig statistikk så langt. De har tapt de tre første hjemmekampene sine uten å score et eneste mål, men de har vunnet begge bortekampene. De slo Silkeborg 3–0 i andre serierunden, og de vant 2–1 borte mot Brøndby for 14 dager siden.

AC Horsens har gjort en del endringer i troppen den siste uken. Den tidligere Brann-spilleren Sivert Heltne Nilsen er solgt til svenske Elfsborg, og det betyr at Horsens må gjøre endringer i forsvaret. Jeg er spent på hvordan det vil påvirke laget. Inn er kommet Alexander Ludwig fra OB. Også offensivt har Horsens fått inn et nytt ansikt. Den serbiske angriperen Uros Nenadovic er hentet inn, mn han kommer antakeligvis å se denne kampen fra tribunen.

AGF hadde seks kamper på rad uten seier hjemme mot Horsens før fjorårets nedrykksspill. Etter fire tap og to uavgjorte, vant AGF 3–1 i vår.

David Nielsens menn har ikke klart å innfri forventningene denne sesongen, og de har virkelig bruk for en seier nå. Presset øker på den tidligere eliteserietreneren. Horsens kommer til å legge seg bakpå og satse på kontringer. Det har de gjort med suksess i de siste bortekampene.

AGF har tilstrekkelig med kvalitet i laget sitt til å kunne styre denne kampen inn i sitt spor. Patrick Mortensen var spilleren alle snakket om sist sesong etter den suksessfulle overgangen fra Sarpsborg 08. Denne sesongen har han ikke kommet i gang. Han har null mål på fire kamper. Jeg tror han lykkes i dag, og da vinner hjemmelaget. Oddsen på hjemmeseier er 1,75. Det er spillbart i en dobbel sammen med Elfsborg.

Helsingborg IF – IFK Göteborg 2,70 – 3,05 – 2,30 B (spillestopp kl. 1855)

Helsingborg er uten seier i de fire siste kampene. De har kun tatt ett av tolv mulige poeng. De spilte, som Blåvitt, nylig 1–1 mot Falkenberg, men i de øvrige tre kampene har de tapt 1–4 mot Örebro, 0–2 mot AIK og 1–2 mot Hammarby.

Nå møter de et IFK-lag som har vært en ekke motstander de siste sesongene.

Helsingborg har nemlig ikke vunnet hjemme på Olympia mot IFK Göteborg siden 31. oktober 2012. Jeg tror de taper igjen mandag kveld.

IFK Göteborg stiller med et sterkere lag mot Helsingborg enn de gjorde mot Falkenberg i forrige serierunde. Da var to midtstoppere suspendert, og den siste midtbacken i troppen ødela korsbåndet allerede etter fire minutter.

Dermed måtte Blåvitt spille med August Erlingmark og Sebastian Eriksson som stopperpar, og det var tydelig i kampen at de ikke var vant til å spille i den posisjonen, og det gjorde også at IFK mistet litt av kontrollen på midtbanen.



I tillegg til at midtstopperne er tilbake, så kan Blåvitt også stille med nykommerne Tobias Sana og Hosam Aiesh i startoppstillingen. De styrker midtbanen.

IFK-trener Poya Asbaghi har større hodebry bakover. Siden overgangsvinduet i Sverige er stengt og Wikström er ute i nesten ett år, har Blåvitt nå kun to stoppere i troppen. Det betyr trolig at August Erlingmark blir backup på stopperplassen fremover. Samtidig har han vært god på midten, i likhet med Sebastian Eriksson og Alhassan Yusuf. Dersom Poya ikke starter med Erlingmark har han ikke plass til alle tre i startelleveren.



Nyopprykkede Helsingborg har hatt en tøft sesong i Allsvenskan. Før sesongen så laget på papiret sterkt ut med flere spillere med solid erfaring. Flere av dem kom til Olympia sist sesong for å få laget opp til Allsvenskan. Landslagskaptein Andreas Granqvist og Rasmus Jönsson, var på plass allerede sist sesong, mens Alexander Farnerud kom før årets sesong.



Flere spillerne har slitt med skader, og ikke nok med det så er også lagets første målvakt ute med langtidsskade. Også treneren er skiftet ut, og Henrik Larsson som spilte Helsingborg ned i Superettan for noen år siden, er tilbake på trenerbenken.

IFK Göteborg har vunnet de ni siste kampene mot Helsingborg, og jeg tror seiersrekken blir forlenget etter mandagens match. 2,30 i odds på IFK er ok. Iallfall i en dobbel sammen med AGF.

Mandagens dobbelttips er AGF + IFK Göteborg. Denne kombinasjonen gir flotte 4,02 i odds.

