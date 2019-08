Bortedobbel til over fem ganger innsatsen

portspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens oddsmeny er akkurat slik vi vil ha den. Strålende kamper fra balløyen venter oss. Det som og er gledelig denne helgen er jo naturligvis at både Bundesliga og LaLiga serieåpner. Odd – Rosenborg er og en godbit vi ser frem imot fra Eliteserien. Dagens høydepunkt er uten tvil Manchester City mot Tottenham. Det er masse å glede seg til, folkens!

Wigan Athletic – Leeds United 3,75 – 3,35 – 1,75 B (spillestopp kl. 1555)

Wigan slo Cardiff 3–2 hjemme i serieåpningen, men kom ned på jorden igjen i forrige serierunde. Da tapte de 0–3 borte mot Preston.

Lørdag møter de opprykksjagende Leeds hjemme på The DW Stadium. Wigan har ikke vunnet hjemme på de tre siste forsøkene mot Elland Road-laget (0-1-2).

Leeds banket Bristol City 3–1 på bortebane i første serierunden, men skuffet i forrige serierunden hjemme på Elland Road hvor de så vidt reddet 1–1 mot Nottingham Forest. Lørdag skal Leeds ta en ny trepoenger om de har tenkt å henge med i opprykkskampen denne sesongen.

Leeds var overlegen i kampene mot Wigan sist sesong. Yorkshire-laget fikk registrert 48 skudd mot Wigan. I de eneste kampene det ble notert fere skudd var i Leeds sine kamper mot Sheffield Wednesday (53).

Wigan Athletic-manager Paul Cook kan komme til å gjøre endringer i startelleveren til lørdagens kamp. The Latics gjorde ti endringer på laget da de tapte mot Stoke City i ligacupen.

Leeds har ingen nye skader, men Eddie Nketiah som er på lån fra Arsena kan gjøre sin ligadebut for Leeds lørdag. Han scoret mot Salford i ligacupen tidligere denne uken.

Leeds har et bra lag denne sesongen, og jeg tror de kommer til å slåss om opprykk. Dersom de skal klare det, må de slå lag som Wigan. 1,75 i odds på Leeds-seier er ok. Denne brukes i en dobbel.

Stoke City – Derby County 2,15 – 3,00 – 3,00 (spillestopp kl. 1555)

Stoke har fått en forferdelig start på sesongen. De har tapt de to første kampene sine og ligger under nedrykksstreken før hjemmekampen mot Derby.

Presset mot manager Nathan Jones øker. Han har kun vunnet tre av 22 ligakamper med Stoke.

The Potters har imidlertid en bra statistikk mot Derby de siste sesongene. Stoke er ubeseiret i de fire siste ligakampene mot The Rams. Det forrige tapet kom i november 2005. Da tapte de 1–2.

Midtbanespiller Nick Powell er den eneste Stoke-spilleren på skadelisten. Peter Etebo kan få sjansen fra start etter å ha spilt 20 minutter i ligacupoppgjøret mot Wigan Athletic tidligere denne uken.

Phillip Cocu, som tok over etter Frank Lampard, har fått en god start. Nederlenderen går for sin fjerde strake kamp på rad uten tap under lagets nye manager.

Derby er ubeseiret i sine to første kamper. De slo Huddersfield 2–1 på bortebane i første serierunden, og spilte 0–0 mot Swansea forrige helg. Tidligere denne uken gikk de videre i ligacupen etter å ha vunnet 1–0 mot Scunthorpe.

Krystian Bielik kjemper om en plass i startelleveren etter å ha imponert i debuten for Derby i ligacupen. Stopperen Jayden Bogle siter med en ankelskade, og han blir ute i flere kamper. Max Lowe igger an til å ta hans plass.

Stoke har sluppet inn fem av seks skudd som har kommet mot dem i Championship så langt denne sesongen. Det er ingen lag som har flere baklengsmål så langt denne sesongen.

Jeg tror Derby kan lage mer problemer for Nathan Jones & Co. lørdag. Oddsen på borteseier til Derby er 3,00. Det er spillbart.

Lørdagens dobbelttips er Leeds + Derby. Denne kombinasjonen gir flotte 5,25 i odds. Spillestopp er klokken 1555.

