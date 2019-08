Conte får en drømmestart som ny Inter-manager

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens langoddsprogram har sitt soleklare høydepunkt i Eliteseriekampen mellom Bodø/Glimt og Vålerenga. I tillegg spilles det tre kamper i Allsvenskan og to kamper i Superettan i Sverige. I Italia sesongåpner Inter med hjemmekamp mot Lecce. Det er også kamper i dansk superliga, franske Ligue 2 og tysk 2. bundesliga.

IFK Göteborg – Kalmar FF 1,80 – 3,20 – 3,75 H (spillestopp kl. 1855)

IFK Göteborg har kun tapt én av de 17 siste kampene. I forrige serierunde snudde de 0–1 til 2-1-seier borte mot Helsingborg. Det var en bra prestasjon. En intensiv uke med tre kamper på åtte dager for IFK avsluttes med hjemmekamp mot Kalmar FF på Gamla Ullevi mandag kveld.

Etter syv bortekamper på rad uten seier, fikk Kalmar en opptur i sist serierunde. Da imponerte de med å slå Rikard Norlings AIK 2–1 på bortebane.

Blåhvitt har slitt mot Kalmar i de siste kampene. De har kun vunnt én av de åtte siste kampene mot dem, og står uten seier i de fire siste møtene.



IFK Göteborg kommer til denne matchen med et lag som for første gang på lenge har vunnet to kamper på rad, selv om motstanden i torsdagens cupkamp var svak så gir seire selvtillit. De to nykommeren Hossam Aiesh og Tobias Sana har gått inn å styrket laget umiddelbart. Det lover bra før kampen mot Kalmar, selv om IFK er rammet av skader og rykter om spillere på vei vekk.

IFK mangler langtidsskadde Paka og Wikström, og de må også klare seg uten Alhassan Yusuf som er suspendert og skadde Noah Alexandersson. Sebastian Ohlsson kan være på vei vekk fra Göteborg, og trener Poya Asbaghi har i tillegg uttrykt bekymring for at enkelte spillere ikke er restituert etter forrige matchen. Han nevner blant annet Lasse Vibe.

Bortelaget har underprestert denne sesongen. Med to av brødrene Elm og flere sterke navn som Måns Söderqvist og Piotr Johansson på plass, burde de lagt høyere oppe på tabellen. Mot Blåvitt mangler Kalmar fem spillere med skader blant andre Piotr Johansson og Emin Nouri, men Elm-brødrene skal være spilleklare og de får med seg talenter som Herman Hallberg og Nils Fröling. Kalmar kommer til vestkysten med et bra lag.

Jeg tror på en jevn match i Göteborg, men jeg tror at IFK tar alle tre poengene. De har tross alt kun tapt én av de siste seks hjemmekampene mot Kalmar, og de står uten tapt i de fire siste kampene på eget gress før mandagens match. 1,80 på H er ok. Denne brukes i en dobbel sammen med Inter.

Inter – Lecce (Handikap fulltid 0-2) 2,60 – 3,50 – 1,98 H (spillestopp kl. 2040)

Inter Milan spiller den siste kampen i den første serierunden i Serie A. Det snakkes om at The Nerazzurri kan utfordre Juventus om tittelen denne sesongen.

De er storfavoritter i mandagens kamp hjemme på San Siro, hvor de møter nyopprykkede Lecce. Jeg tror ikke en nykommer som Lecce klarer å overraske på bortebane mot Inter.

Den tidligere Chelsea- og Juventus-manageren Antonio Conte er ny trener hos Inter. Den frittalende italieneren vil ha et godt resultat i sin første kamp foran eget publikum. Conte har fått på plass de forsterkningene han ønsket seg, og det fotventes av både supportere og klubbledelse at Milano-klubben henger med i toppen denne sesongen.

Lecce på sin side havnet på andreplass i Serie B sist sesong, og de er en av favorittene til å rykke ned denne sesongen. De nyopprykkede lagene har en tendens til å slite i Serie A

Inter skal være på et helt annet nivå enn Lecce, og jeg tror det også vil komme frem av resultatet. Conte har arvet lag med et solid forsvar. De holdt nullen i over halvparten av hjemmekampene sine sist sesong. Conte har i løpet av sommeren jobbet med det offensive.

De har vært sterke på hjemmebane, hvor fem av elleve hjemmeseier kom med to mål eller mer. De vant blant annet med to mål eller mer mot tre av de fire bunnlagene. Conte har hentet inn Romelu Lukaku fra Manchester United, og han er en type som vil skape problemer for en rekke Serie A-lag med fysikken sin. Han scoret i debuten for United, og jeg tror også at han kan gjøre det i Italia. Jeg tror Inter vinner mandagens kamp med tre mål eller mer. Oddsen på et slikt handikap-spill gir 2,60 i odds. Denne kan ikke spilles som singel. Derfor kombinerer jeg den med spill på IFK Göteborg i Allsvenskan.

Mandagens dobbelttips er IFK Göteborg + Inter-seier med tre mål eller mer. Denne kombinasjonen gir flotte 4,68 i odds. Spillestopp er klokken 1855.

