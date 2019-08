Denne kampen lukter U lang vei

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Nok en herlig fotballdag venter oss. Tre kamper i Premier League. Toppkampen Manchester United - Chelsea er en riktig godbit som avslutter dagen. Vi gleder oss til å se Arsenal i aksjon klokken 15:00. Fire Eliteserie-kamper står også på menyen, mens i Obos-ligaen spilles det full runde.

Husk at LaLiga og Bundesliga starter neste helg, mens Serie A starter opp helgen etter. Det er masse herlige fotballkamper å se frem i mot.

Kristiansund BK – Odd 2,65 – 3,20 – 2,60 U (spillestopp k. 1755)

Juni var en elendig måned for KBK, men de har virket friskere i de siste par kampene. De står med fire poeng på de to siste kampene. I siste hjemmekampen før sommerpausen banket de Lillestrøm 5-2, og forrige helg fikk de med seg ett poeng fra hovedstaden etter å ha spilt 1–1 mot Vålerenga.

De spilte også en god kamp mot Manchester United på Ullevaal, selv om det ikke virket som Premier League-laget la altfor mye i den kampen.

Laget fra Nordmøre ligger helt oppe på syvendeplass i Eliteserien før søndagens kamper. Det er rett og slett imponerende for en klubb som kommer fra en by med bare knappe 25 000 innbyggere.

Andreas Vaikla og Haris Cirak er ferdige i KBK. Vaikla har signert for sin tidligere klubb, svenske Norrköping som spiller i Allsvenskan. Haris Cirak har signert for GAIS som også er et svensk lag, som for tiden spiller i Superettan. Brent Lepistu har også forlatt klubben.



Odd har vært sterke denne sesongen, og det virker som de ska kare å henge med i toppen utover høsten. Fredrik Oldrup valgte å bli i klubben, til tross for at han har vært ønsket i utlandet. Han er en viktig spiller hos Skienslaget.

Sander Svendsen dro til OB i dansk fotball, men Dag-Eilev Fagermo har fått inn Moussa Njie som erstatter. Den hurtige og driblesterke kantspilleren fikk sin debut mot Lillestrøm forrige helg. Nyervervelsen gjorde en grei kamp, og kan bli en viktig spiller fremover.

Torgeir Børven var ingen suksess i Brann, men i Odd blomstrer han. Hardanger-gutten er i storform og er Eliteseriens toppscorer. Ikke bare har han flest mål, tolv, men snittet hans er også noe for seg selv. 0,75 scoringer per kamp.



KBK er solide hjemme. De står med 4-1-1 på de seks første hjemmekampene sine. Odd hjemme og borte er to vidt forskjellige ting. De er eliteseriens beste hjemmelag, men på bortebane har de kun vunnet to av syv kamper. Dag-Eilev Fagermo vet at Odd trenger flere poeng på bortebane om de skal henge med i toppen, og jeg tror telemarkingene klarer å få med seg ett poeng fra Nordmøre søndag.

Lørdag forlate historien at jeg burde satset på U mellom Crystal Palace og Everton, men vi gjorde det ikke. Jeg gjør ikke den tabben igjen. De tre siste kampene mellom disse to lagene i Kristiansund har endt med poengdeling, og jeg tror også søndagens kamp ender uten en vinner. Oddsen på uavgjort er 3,20. Det er absolutt spillbart.

