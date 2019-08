Derby med solid statistikk mot Bristol City

Det er et fyldig langoddsprogram denne tirsdagen. Det spilles tre interessante kamper i Champions League-kvalifiseringen, og det er fem kamper fra Championship i England. I tillegg er det kamper fra både League One og League Two. Natt til onsdag spilles det kamper i brasiliansk Serie B, i Copa Libertadores og i Copa Sudamericana.

NB! Onsdag er det ca 30 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!



Derby County - Bristol City 2,10 - 3,10 - 3,00 H (spillestopp kl. 2040)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!

Derby er fortsatt ubeseiret og har tatt fem poeng på de tre første ligakampene, men manager Phillip Cocu håper at the Rams vil prestere bedre enn de gjorde i lørdagens 2-2-kamp mot Stoke.

Martyn Waghorn sendte riktignok Derby i ledelsen allerede etter to minutter, men Stoke slo tilbake og Liam Lindsay utlignet etter en drøy halvtime. Da Scott Hogan snudde kampen for the Potters ti minutter ut i annen omgang virket det som alle tre poengene skulle bli igjen på Bet365 Stadium, men Martyn Waghorn vile det annerledes. Han reddet ett poeng for gjestene med 2-2-målet sitt i det 70. minutt.

Nettopp Martyn Waghorn kan bli en viktig spiller i tirsdagens kamp. Det er kun to lag Derby-spissen har scoret flere engelske ligamål mot enn Bristol City. Han har scoret fire ganger mot Reading og Millwall, men har tre goaler mot the Robins. Han har scoret i de to siste hjemmekampene sine mot Bristol City for Ipswich og Derby.

Skrap Flax-lodd her!

Derby har også en solid statistikk mot tirsdagens motstander. De har kun tapt én av de siste tolv Championship-kampene mot Bristol City. Tapet kom i september 2017. Den gange tapte the Rams 1-4 på Ashton Gate.

Bristol City på sin side sikret sesongens første trepoenger, da de tok en komfortabel 2-0-seier hjemme mot Mark Warburton og QPR i helgen. The Robins igger nå på ellevteplass.

Historien viser at de har hatt problemer med Derby på bortebane. Bistol City har nemlig kun vunnet én av de siste eleve bortekampene i ligaen mot Derby (1-3-7).

Det positive for Bristol City er at de tre siste oppgjørene mellom lagene på Pride Park har alle endt uavgjort.

Bistol City liker tydeligvis også tirsdagskamper. Statistikken viser at de bare har tapt én av de åtte siste kampene i alle turneringer som er spilt på en tirsdag (5-2-1), men tapet kom i februar mot Birmingham.

Derby County mangler innlånte Jamie Paterson, som ikke får lov å spille mot sin tidligere arbeidsgiver, mens Graeme Shinnie, Duane Holmes og Andre Wisdom er på skadelisten.

Sjekk de nye Premier League-draktene her!

Lee Johnson vil sannsynligvis gjøre en endring på laget som slo QPR 2-0 i helgen. Forsvarsspilleren Pedro Pereira er tilbake, og han kjemper om høyrebackplassen sammen med Jack Hunt.

City have defender Pedro Pereira back and will check on (ankle).

Marley Watkins, Saikou Janneh og keeper Niki Maenpaa er alle ute. Adam Nagy er usikker etter at han fikk en smell i ankelen i helgens match.

Derby var et av de sterkeste hjemmelagene i Championship sist sesong, og de har også startet bra hjemme denne sesongen. De har nå kun tapt tre av de siste 26 hjemmekampene i ligaen. Jeg tror Derby kan skape trøbbel for Bristol City på Pride Park. 2,10 i odds funker fin som singeltips.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!