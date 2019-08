Dyche taper alltid mot Arsenal

Lørdagens oddsmeny er akkurat slik vi vil ha den. Strålende kamper fra balløyen venter oss. Det som og er gledelig denne helgen er jo naturligvis at både Bundesliga og LaLiga serieåpner. Odd – Rosenborg er og en godbit vi ser frem imot fra Eliteserien. Dagens høydepunkt er uten tvil Manchester City mot Tottenham. Det er masse å glede seg til, folkens!

Arsenal – Burnley (Pause/fulltid dobbel) – U/H 3,55 i odds (spillestopp kl. 1325)

Begge lagene fikk en god start på sesongen. Arsenal vant 1–0 i serieåpningen mot Newcastle på St James' Park, mens Burnley knuste Southampton 3–0 hjemme på Turf Moor.

På Emirates vil Burnley få det tøffere. Arsenal er en marerittmotstander for Lancashire-laget.

Burnley har tapt ni ligakamper på rad mot Arsenal. Det er den lengste tapsrekken mot et lag i toppdivisjonen for The Clarets.

Den eneste borteseieren på de 19 siste bortekampen mot Arsenal kom i september 1974! Det begynner å bli en stund siden.

Arsenal har en solid statistikk hjemme på Emirates mot Burnley, hvor de har vunnet de syv siste kampen med overlegne 21–4 i målforskjell.

Samtidig er det på sin plass å nevne at i fem av de syv siste kampene mellom disse to lagene har stillingen til pause vært uavgjort, men i alle fem kampene vant Arsenal. Jeg tror vi kan få et tilsvarende scenario i lørdagens kamp.

Arsenal håper å starte sesongen med to seire på rad for første gang siden 2009-2010-sesongen, men The Gunners har en svak statistikk når det kommer til åpningskampene på hjemmebane. De har kun vunnet sesongens første kamp på Emirates fem av de åtte siste gangene.

Men: Arsenal var bunnsolide på Emirates sist sesong. Kun Liverpool og Manchester City tok flere poeng foran egne fans enn Arsenal. Det forteller hvor bra de er hjemme i Nord-London.

Mesut Özil og Sead Kolasinac har trent med Arsenal hele uken, og de er aktuelle til kampen mot Burnley.

Granit Xhaka siter med et par småskader, og han er usikker til lørdagens match. Kieran Tierney, Héctor Bellerín, Rob Holding og Dinos Mavropanos er alle ute.

Burnley har en vanskelig jobb lørdag. Spesielt siden laget fra Lancashire ikke trives i hovedstaden. De har kun tatt ett poeng på de syv siste kampene i London. .

Danny Drinkwater er ikke tilgjengelig hos Burnley, men Charlie Taylor er friskmeldt. Han er med i troppen som har dratt til London. Steven Defour og Robbie Brady er tilbake i trening, men er fortsatt ikke spilleklare.

I åtte av de ni første kampene til Arsenal sist sesong sto det uavgjort til pause, men Arsenal vant syv av de åtte kampene etter 90 minutter.

Ja, i hele 17 av Arsenals 38 ligakamper sist sesong sto det uavgjort til pause, og det sto også uavgjort til pause i den første kampen denne sesongen – borte mot Newcastle.

Burnley imponerte i serieåpningen mot Southampton, men det blir en vanskeligere kamp mot Arsenal. Jeg tror gjestene skal få kjørt seg, men de kan stå imot presset de første 45 minuttene. Jeg ser for meg et scenario hvor det er uavgjort til pause og Arsenal vinner etter 90 minutter. U/H-spillet til 3,55 i odds mener jeg er interessant.

