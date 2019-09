Elverum skal vasle over et svekket Halden-lag

Onsdagens langoddsprogram preges av at det seriestart i eliteserien for menn i håndball. Det spilles fire kamper, og seriefavoritt Elverum er et av lagene som er i aksjon onsdag kveld. I tillegg spilles det to kamper i kvinnenes eliteserie og en kamp i 1. divisjon. Ellers er det full rulle i KHL i ishockey, hvor det spilles åtte kamper. Natt til torsdag spilles semifinalene i den brasilianske cupen i fotball.

Runar - Nærbø (Handikap fulltid 0-5) 2,17 - 7,75 - 1,72 B (spillestopp kl. 1755)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!

Nivået i årets eliteserie ser ut til å bli høyere enn på lenge. Det er flere klubber som har hentet inn utenlandske spillere. Likevel er ekspertene enige om at kampen om å bli Norges beste håndballag vil stå mellom Elverum, Drammen og ØIF Arendal.

Runar kan være en darkhorse. Sandefjord-klubben regnes som en medaljekandidat av mange.

Leif Gautestads mannskap endte på fjerdeplass forrige sesong, og de er gode nok til å kjempe i toppen også denne sesongen.

Kampen mellom Runar og Nærbø vises hos NA+. Klikk på denne enken for å se kampen live fra klokken 1800.

De har siden forrige sesong hentet inn en rekke nye spillere, men det er to navn som antakeligvis kommer til å gjøre seg bemerket for vestfoldingene, Anders Hallberg og Kenny Ekman. Sistnevnte har åtte sesonger bak seg i ØIF Arendal, og han vil forsterke forsvaret. Hallberg kommer fra den svenske storklubben Lugi. Det blir interessant å se hvordan han fungerer som playmaker.

Nå kan du skrape Flax-lodd her!

Keeper Joachim «Jokke» Søholm Christensen har sitt med skader på forsesongen. På sitt beste er han en matchvinner, men da må han bi kvitt skadeproblemene.

Runar har hatt en god oppkjøring, hvor de har møtt tøff motstand i Danmark og Sverige. I første serierunden møter de en av sist sesongs positive overraskelser, Nærbø. Jærbuene rykket opp til Eliteserien sist sesong. De var spådd å rykke rett ned igjen, men bet seg fast med et av eliteseriens yngste mannskap.

For ett år siden gikk Nærbø til eliteseriestart som nyopprykket underdog. Det ble tap i de fem første kampene, men jærbuene spilte seg opp utover i sesongen. De færreste hadde ventet at Nærbø skulle sikre seg en sluttspill-plass, men det klarte de.

Også i år er det mye spenning knyttet til hvor bra det kan gå med Nærbø-mannskapet, men de har beholdt stort sett det samme laget som forrige sesong. Det kan være en fordel. De trenger ikke tid til å spille inn et nytt mannskap.

Nærbø reiser til Sandefjord med skadefri tropp. Da ser vi selvsagt bort fra Jone Sele Holmebakken, som fortsatt er under opptrening etter å ha mistet hele forrige sesong.

Disse lagene har møttes tre ganger i Sandefjord siden 2016. Runar har vunnet alle tre kampene, men de har ingen av kampene er vunnet med over fem mål. Sist lagene møttes i Vestfold var i februar denne sesongen. Den matchen endte med tomålsseier for Runar. Jeg tror Runar vinner onsdag, men jeg tviler på at det blir kalassifre. Jeg går for at Runar vinner med fire mål eller mindre. Det gir 1,72 i odds.

Halden Topphåndball - Elverum (Handikap fulltid 5-0) 1,95 - 7,50 - 1,90 B (Spillestopp kl. 1825)

Halden har opplevd store utskiftninger i spillertroppen. Flere nøkkelspillere har forsvunnet siden sist sesong, blant andre Kristian Stranden som skal spille i Sverige denne sesongen. Han hadde et målsnitt tett på syvtallet, og en slik spiller er vanskelig å erstatte. Det sier seg selv.

Jeg tror det kan bli en tøff sesong for Halden og Jan Thomas Lautritzen. De har fått den verst tenkelige seriestarten. Elverum er motstander i første kampen.

Kampen mellom Halden og Elverum vises på NA+. Klikk på denne lenken for å se kampen fra klokken 1830.

Elverum stiller nok en gang med en bunnsolid spillertropp. De skal også denne sesongen kjempe ute i Europa samtidig som den hjemlige ligaen går som vanlig. Dette er ikke en ny situasjon for hedmarkingene, selv om motstanden i Champions League kommer til å være beintøff i år.

Elverum har en bredde i troppen som ingen av de andre lagene kan vise til.

Nå kan du skrape Flax-lodd her!

Islandske Sigvaldur Gudjonsson er ny kaptein. Høyrekanten har hatt en god sesongoppkjøring og blir en viktig spiller for hedmarkingene denne sesongen. Jeg har også store forventninger til talentfulle Alexander Blonz. 19-åringen har allerede debutert på A-landslaget, og nå skal han også spille på toppnivå i Norge.

Elverum har vunnet tre av de siste fire bortekampene mot Halden med seks mål eler mer. Sist sesong tapte de med to mål i grensebyen. Jeg tror ikke de gjør det onsdag. Halden virker svekket. Jeg tror Elverum vinner onsdagens match med seks mål eller mer. Oddsen på et slikt scenario er finfine 1,90.

Onsdagens håndballdobbel er at Runar vinner med fire mål eller mindre mot Nærbø og at Elverum vinner med seks mål eller mer mot Halden. Denne dobbelen gir 3,27 i odds. Spillestopp er klokken 1755.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!