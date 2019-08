Gerrard tar sin tredje hjemmeseier på rad mot Celtic

Det er en fantastisk søndag på langoddsprogrammet. Allerede klokken 1300 barker Rangers og Celtic sammen i The Old Firm i Skottland, og senere på ettermiddagen er det klart for et intens Nord-London-derby mellom Arsenal og Tottenham. Derbysøndagen avsluttes med godbiten Lazio og Roma på Stadio Olimpico. I tillegg er det selvfølgelig full serierunde i eliteserien og 1. divisjon.

Rangers – Celtic 2,30 – 3,10 – 2,65 H (spillestopp kl. 1255)

De regjerende skotske mesterne Celtic har ikke vunnet de to siste gangene de har vært på Ibrox. Faktum er at hjemmelaget har vunnet de fem siste Old Firm-derbyene i ligaen. Rangers har to seire, mens The Hoops står med tre.

Etter at den tidligere Liverpool-kapteinen Steven Gerrard tok over Rangers har aget fått et oppsving. De har vunnet to av de tre siste byderbyene i ligaen. Statistikken viser at The Gers kun hadde to seire på de 16 siste kampene før det.

Rangers fortsatte den fenomenale sesongstarten i midtuken da de slo Legia Warszawa. Alfredo Morelos scoret ett minutt på overtid og skaffet The Gers en plass i gruppespillet i Europa League på dramatisk vis. Morelos har scoret mange viktige mål for Rangers, men han har ennå ikke scoret mot Celtic på åtte forsøk i Premiership.

Celtic booket også en plass i Europa League torsdag. Neil Lennon sitt lag hadde en 2-0-ledelse med seg til Stockholm, hvor de møtte tidligere Brann-trener Rikard Nordling og AIK. Svenskene kjørte på fra start i returoppgjøret, men utover i kampen tok Celtic mer og mer over. Skottene vant til slutt 4–1.

Det er ikke bare i Europa League de har vist kasse. Celtic har også vært solide i den hjemlige ligaen, hvor de har scoret 15 mål på de tre første ligakampene. Ni av målene har kommet i annen omgang.

Begge lagene kommer til søndagens kamp full av selvtillit. Rangers har vunnet de fem siste hjemmekampene sine. I denne perioden har de holdt nullen i tre kamper, og de har scoret imponerende 13 mål.

Men: Borteformen til Celtic er minst like god. The Hoops har vunnet fire av de fem siste bortematchene. Neil Lennon sitt mannskap har vært fryktinngytende offensivt. De har scoret hele 39 mål på tolv kamper så langt. Det gir et snitt på 3,25 mål per kamp.

Borna Barisic er eneste spilleren som er på skadelisten hos Rangers. Han pådro seg en hjernerystelse mot Legia i Europa League-playoffen.

Celtic mangler Hatem Abd Elhamed og Tom Rogic, mens Kristoffer Ajer er usikker etter å ha haltet av banen i kampen mot AIK. Den nye høyrebacken Moritz Bauer kan debuterer søndag. Det kan også den norske landslagsspilleren Mohamed Elyounoussi. Han er kommet på lån fra Southampton. Spissen Odsonne Édouard har slitt med en liten skade, men er ventet å bli spilleklar. Edouard er viktig for Celtic. Han har vært involvert i seks mål på de seks siste kampene mot Rangers. Han har fire scoringer og to målgivende pasninger.

Kan Steven Gerrard sitt lag vinne det tredje Old Firm på rad på Ibrox? Ja, tror jeg.

Rangers har tatt 27 poeng av de siste 30 mulige (9-0-1). Det er fire poeng mer enn nærmeste utfordrer som er – nettopp – Celtic.

Det et intens, tett og jevnt Od Firm, tror jeg. Begge lagene er desperate etter å vinne denne kampen. Rangers har et fullsatt Ibrox i ryggen. Hje, mmebanefordelen har vært avgjørende i de fem siste Glasgow-oppgjørene, og jeg tror også det blir det i søndagens kamp. 2,30 i odds på Rangers-seier er ok.

