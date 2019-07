Hvordan er det å bli Eurojackpot-millionær?

Drømmer du om å bli Eurojackpot-millionær? Vel, du er ikke alene. Selv om vinnersannsynligheten ikke er stor, er den tilstede.

Kvinnen som stakk av med 38 millioner kroner forrige fredag ble den 41. Eurojackpot-millionæren i 2019.

Spill Eurojackpot her

Kvinne vant 38 mill.

Kvinnen som hadde 5+1 rette fredag 19. juli, stakk av med svimlende 38 millioner kroner. Noen dager har gått og kvinnen forteller Norsk Tipping at hun allerede har delt store deler av premien med hele familien. Hun forteller at hun knapt sov samme natt som hun ble Eurojackpot-millionær, men sover nå med god samvittighet.

Giga-pott

Dersom du stikker av med førstepremiepotten i Eurojackpot i dag, kan du vinne vanvittige 355 millioner kroner.

Husk å levere en kupong innen fredag klokka 19.00 her

Hver fredag får vi en ny Eurojackpot-millionær

Hver uke trekkes uansett én vinner av 1 million kroner, pluss et reisegavekort på 100 000 kroner, ut blant alle innleverte Eurojackpot-rekker hos Norsk Tipping.

Forrige fredag var det en mann fra Voss som ble den heldige. Han gleder seg til å bruke reisegavekortet.





Lykke til!





(Vinnersjansen for førstepremien i Eurojackpot er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:1 mill per rekke.)