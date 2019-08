Leeds mener alvor denne sesongen

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Akkurat denne lørdagen har vi ventet lenge på. Det er Premier League-oppstart! Vi gleder oss naturligvis til dette. Heller ikke glem at det spilles full runde i Championship. Rosenborg - Tromsø er og en spennende kamp å følge her hjemme i Eliteserien. Bare å sette seg til rette i dag.

Leeds United - Nottingham Forest 1,44 - 3,75 - 5,35 H (spillestopp kl. 1325)

Leeds rotet vekk et direkte opprykk på slutten av sist sesong, da de kun to ett poeng på de fire siste kampene. Dermed måtte Elland Road-laget ut i playoff, og der røk de ut i semifinalen etter å ha tapt 2-4 mot Derby.

Manager Marcelo Bielsa gjorde en imponerende jobb med Leeds forrige sesong, og han tok Leeds til klubbens første playoffen siden 2005-2006-sesongen.

Etter 16 år utenfor den øverste engelske divisjonen kan Leeds igjen bli å finne i Premier League neste sesong. Den tradisjonsrike klubben er en av opprykksfavorittene i Championship denne sesongen, og jeg mener de har et lag som er bra nok til å kjempe om en av direkte opprykk.

Yorkshire-laget fremsto bedre i serieåpningen enn de var på sitt beste sist sesong, da de banket et sterkt Bristol City-lag borte på Ashton Gate. Leeds skal være i stand til å ta tre nye poeng i lørdagens kamp mot et Nottingham-lag som fortsatt ikke er innkjørt.

Nottingham Forest var litt uheldig som ikke fikk med seg poeng fra åpningskampen mot West Brom.

Arijanet Muric har litt shaky mellom stengene hos Forest, og han må bygge opp litt selvtillit før kampen mot et Leeds-lag som har sin store styrke offensivt.

Det var mye snakk om Bielsa sitt 3-3-1-3-system sist sesong, men den eksentriske treneren kom opp med et nytt system i første kampen denne sesongen. Da spilte Leeds i en 4-1-4-1-formasjon. Uansett hvordan han stiller opp laget sitt, så er de favoritter på hjemmebane.

Marcelo Bielsa må klare seg uten Luke Ayling mot Nottingham. Han sliter fortsatt med en ankelskade.

Det innlånte Arsenal-talentet Eddie Nketiah kan imidlertid få sin debut etter å ha blitt klar for hvittrøyene på Deadline day. Forsvarsspilleren Gaetano Berardi er også tilgjengelig etter å ha sonet en kams karantene etter å ha blitt utvist i playoffkampen mot Derby i mai.

Forest signerte flere spillere på tampen av overgangsvinduet. John Bostock, Carl Jenkinson, Chema og Brice Samba er alle klare til kamp. Den tidligere Arsenal-spilleren Jenkinson kan erstatte Matty Cash på høyrebacken.

Forest kommer til Elland Road med en elendig bortestatistikk. De har kun vunnet én av de siste 14 bortekampene i Championship (1-6-7), og jeg tror ikke de vinner lørdagens match heller.

Leeds så sterke ut i første kampen. Nottingham har noe på gang, men de trenger antakeligvis mer til til å samspille laget. Jeg tror på hjemmeseier her til 1,44 i odds. Det selvsagt altfor lite som singelspill, men jeg bruker denne i en dobbel sammen med Watford.

Watford - Brighton & Hove Albion (Handikap fulltid 0-1) 3,20 - 3,35 - 1,85 H (spillestopp kl. 1555)

Det er god stemning på Vicarage Road før denne sesongen. London-klubben fikk sin høyeste tabellplassering siden midten av 1980-tallet sist sesong, og de tok seg til finalen i FA-cupen.

Jeg tror Watford kan kjempe om en plass like bak topp seks-lagene denne sesongen. Det handler om at det er mer stabilitet rundt laget. Javi Garcia har fått arbeidsro, og de har fått inn et par spennende spillere. Ismaia Sarr er nykommeren det stilles størst forventninger til.

Brighton-eier Tony Bloom ga Chris Hughton fyken sist sesong, og nå har han hentet inn den tidligere suksesstreneren til Östersund, Graham Potter. Han gjorde en god jobb med Swansea sist sesong i Championship. Nå venter en større oppgave.

Brighton overlevde så vidt sist sesong. De endte to poeng over nedrykksstreken. Jeg tror de får det tøft denne sesongen også.

Watford har for vane å starte sesongene bra, og sist sesong vant London-klubben de fire første kampene. Men formkurven pekte nedover mot slutten av sesongen, da de kun vant én av de siste seks kampene.

De har hatt et godt tak på Brighton hjemme på Vicarage Road. Brighton har kun vunnet én av de siste seks kampene der, og jeg tror ikke de vinner lørdagens kamp heller.

Watford-manager Javi Gracia vil ha Gerard Deulofeu og Roberto Pereyra tilgjengelig til serieåpningen.

Adalberto Penaranda er ute, og nysigneringen Danny Welbeck er heller ikke i kampform ennå. Nathaniel Chalobah, Domingos Quina og Dimitri Foulquier er også på skadelisten.

Brighton mangler Jose Izquierdo, Ezequiel Schlelotto og Yves Bissouma.Potter kan komme til å spille med tre backer. Det betyr i så fall at nykommeren Adam Webster spiller sammen med Shane Duffy og Lewis Dunk i forsvarsrekken. Fremme er det Neal Maupay og Leandro Trossard som skal score målene.

Watford og Brighton møttes også i den første seriekampen sist sesong. Den kampen ble i likhet med lørdagens kamp spilt på Vicarage Road. Watford vant kampen 2-0 etter to scoringer av Roberto Pereyra.

Albion er sterke hjemme, men på bortebane er de svake. Statistikken taler for seg selv. (5-9-24). De sliter vanligvis også i starten av sesongen. De har kun vunnet én av de siste seks kampene i toppdivisjonen.

Vertene på sin side har ikke tapt en serieåpning på de tolv siste sesongene (3-3-0), og jeg tror heller ikke at det skjer lørdag. Jeg tror på en pangstart for Watford, og at de vinner med to mål eller mer. Et slikt scenario gir flotte 3,20 i odds.

Lørdagens dobbelttips er Leeds + at Watford vinner med to mål eller mer. Det gir 4,61 i odds.