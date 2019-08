Liverpool fortsetter fremgangene i Southampton

Liverpool kan gå gjennom årets Premier League uten å tape, tror vi. Foto: Adam Davy (Pa Photos)

Lørdagens oddsmeny er akkurat slik vi vil ha den. Strålende kamper fra balløya venter oss. Det som og er gledelig denne helgen er jo naturligvis at både Bundesliga og LaLiga serieåpner. Odd - Rosenborg er og en godbit vi ser frem i mot fra Eliteserien. Dagens høydepunkt er uten tvil Manchester City mot Tottenham. Det er masse å glede seg til, folkens!

Southampton - Liverpool. Scorer bortelaget i begge omganger? Ja - 2,05.

Southampton avsluttet sist sesong med bare fem poeng ned til nedrykk. Starten var svak, og laget lå lenge an til nedrykk. The Saints fant en slags form mot slutten, og karret til seg de nødvendige poengene. Det var uansett en skuffende sesong av laget som har produsert toppspillere på rekke og rad. Southampton var ikke spesielt imponerende på bortebane.

Sist helg dro laget med ny giv til bortekamp på Turf Moor mot Burnley. Dra dit og få 3-0 må vært blytungt. Southampton møter nå Liverpool, og skal få det meget tøft. Danny Ings er kommet fra Liverpool (£20m) og Djenopo er hentet fra Standard Lierse (£14m). Southampton har ikke tapt på fire treningskamper i sommer, og blant annet slått Køln og Preston.

Eneste grunnen for at vi er litt skeptiske i denne kampen er Super Cup-finalen som ble spilt onsdag - i Tyrkia. Det er kun tre døgn siden. Hele 120 minutter ble spilt mot Chelsea. Salah spilte 120 og det samme gjorde Van Dijk. I tillegg spilte Mane og Firminho en hel del. Flere av spillerne lå med kramper - og var i tillegg preget av varmen. Dette var naturligvis ikke gunstig for Liverpool, og det bør jo gi dagens hjemmelag en liten sjanse.

Problemet er bare at det virker som det er så stor nivåforskjell på disse lagene i øyeblikket. Dagens bortelag er av verdens beste klubblag, mens The Saints ikke er i nærheten av det nivået. Vi tror klart mest på bortelaget, til tross for onsdagens tunge kamp i Tyrkia.

Begrunnelse: Liverpool er så effektive, og vi er inne på at de kommer til å score tre eller kanskje fire mål også i dag. 2,05 på at de scorer begge omganger synes vi er spillbart. I dagens startoppstilling, hvis alle er fine etter onsdagens kamp, finner vi nok både Mane, Firminho og Salah. Disse skaper mye. Veldig mye.

