Liverpool slår fra seg igjen

SLAGKRAFTIG: Jurgen Klopp kan nok juble for ny seier søndag da de får besøk av Burnley. Foto: Dave Thompson (AP / NTB scanpix)

Kamper fra Premier League, Spania, DAnmark, Frankrike , Italia og Portugal er på søndagens tippekupong. Flere tøffe dueller, men vi har troen på tolveren.

Tipsene følger under spillboksen.

1. Liverpool - Burnley

Liverpool banket Arsenal i midtuken og vant 3-1 og viste meget fin form.

Søndag tar de imot et Burnley-lag som har vært rimelig sjanseløse på bortebane denne sesongen. De står uten seier borte, og har kun tatt to poeng på fremmed gress. Den statistikken kommer de nok ikke til å forbedre spesielt mye i dag.

Selv om førstekeeper Heaton er tilbake, blir nok dette grei skuring for Liverpool, som bør vinne denne duellen for å fortsatt være med i medaljekampen.

Burnley har lite å spille for. Plassen virker å være trygg med ni poeng ned til nedrykksplass. Og det er nok ikke på Anfield de har kalkulert å ta poeng den siste halvdelen av sesongen. Vi går for ren H.

2. Real Madrid - Real Betis

Vertene ga fra seg serieledelsen for et par runder siden, men har en kamp tilgode på serieleder Barcelona.

På hjemmebane er de vanligvis solide. Men for to uker siden gikk de på en smell hjemme mot Las Palmas. 3-3 ble det, etter at Real Madrid faktisk lå under 3-1.

Real Betis har ikke mye å spille for. De ligger foreløpig trygt plassert på nedre halvdel, og de har heller ikke imponert på bortebane. 3-1-8 er sesongens fasit på bortebane.

Og mot et Real Madrid som ikke har tapt på hjemmebane, blir det nok for tøft for outsiderne. Real Madrid går ikke på to blemmer på rad på hjemmebane. Her blir det ren H.

3. Celta Vigo - Villarreal

Celta Vigo har et tett kampprogram denne sesongen, med spill i Europa League og hjemlig liga. På torsdag vant de 2-1 mot Krasnodar i Europa League. Forrige helg gikk de imidlertid på en kjempesmell mot Barcelona og tapte 5-0.

Villarreal har virkelig funnet fasongen på bortebane, og står med fem kamper på rad uten tap. Tre seirer er fasiten på bortebane på de siste fem. De har blitt et meget vanskelig lag å slå. Spesielt når Villarreal er på bortebane. Kun to tap på fremmed gress har det blitt denne sesongen.

Keeper Asenjo og Cheryshev er ute for gjestene, mens Adrian Lopez og Angel er tilbake til oppgjøret. Vertene mangler Blanco og Pablo Hernandez.

Vertene står med tre seriekamper uten seier, og den rekken kan fort forlenges i dag. Vi går for HB.

4. Cadiz - Rayo Vallecano

To lag som kjemper om totalt forskjellige skjebner. Vertene kjemper om opprykk, mens gjestene gjør alt de kan for å overleve på nivå to.

Men for å overleve på nivå to, så bør man være vesentlig bedre enn hva Rayo Vallecano har vært på fremmed gress denne sesongen. 1-2-10 er fasiten så langt, og mot Cadiz, som står med 8-4-2 på eget gress, kan det bli for tøft.

Det hjelper heller ikke at gjestene kommer fra fire kamper uten seier. De har kun vunnet én av sine siste syv. Det skremmer ikke mange.

Cadiz har heller ikke vist kanonform den siste tiden, men de taper sjeldent hjemme. Vi går for HU.

5. Reus Deportivo - Girona

Gjestene har nesten sikret opprykk til La Liga, og har ti poeng å gå på ned til Tenerife på tredjeplassen. Men her møter de et Reus-lag som overhodet ikke har imponert hjemme.

4-7-3 er fasiten for Reus hjemme, og de har fremdeles en liten sjanse til å nå opp til playoff-plassen.

Girona er favoritter her, men vi helgarderer. HUB.

6. Getafe - Tenerife

Storkamp på nivå to i Spania. Med seier går Getafe forbi Tenerife på tabellen. Før helgens runde er vertene nummer seks mens gjestene er nummer tre. Så det vitner om meget jevne lag i toppen.

Tenerife har vunnet fire av sine fem siste seriekamper, men har kun vunnet tre på fremmed gress denne sesongen. Getafe står med 8-5-1 hjemme, og har ikke tapt på sine fem siste hjemmekamper.

Getafe gikk på en kjempesmell borte mot Girona forrige runde, og tapte hele 5-1. De slår fort tilbake her. Men dette er jevnt, og vi går for HUB igjen.

7. FC København - Esbjerg

Topp mot bunnen i Superligaen.

FCK vant 2-1 i Europa League mot Ajax på torsdag, og kunne fort ha vunnet mer. De imponerte med det nederlandske storlaget.

Esbjerg sliter stort denne sesongen, og ligger nest sist. 2-2-8 er fasiten denne sesonegn, og de har kun scoret åtte mål på disse kampene. Det er ikke veldig imponerende.

FCK er foreløpig ubeseiret hjemme, og Ståle Solbakken har en meget god bredde i stallen sin. Så selv om han hviler noen av sine beste menn her, har han nok kvalitet å velge i til at det bør bli ny hjemmeseier. FCK har fem strake seirer mot Esbjerg, og forlenger den rekken i dag. Ren H.

8. Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach

Hamburger har hatt en svak sesong og ligger tredje sist i Bundesligaen. Det er ganske forskjellige fra gjestene, som med seier fortsatt er med i kampen om spill i Europa neste sesong.

Gjestene vinner lite på bortebane. De står med 3-2-6 på fremmed gress, men søndag møter de Hamburger som ikke har imponert hjemme.

4-3-4 er fasiten, og de har funnet litt hjemmeform de siste fem kampene. Fem kamper uten tap hjemme viser at de har blitt verre å vinne mot. Men dette oppgjøret er åpent.

Hamburger slipper inn mye mål hjemme, men Mönchengladbach scorer lite borte. Dette blir jevnt. HUB.

9. Lyon - Toulouse

Lyon er helt ute av kampen om medaljene i fransk fotball. Selv om de er nummer fire i serien, er det 15 poeng opp til PSG på tredje plass.

Toulouse har omtrent ingenting å spille for, annet enn æren. Borte er de heller ikke spesielt flinke til å plukke med seg trepoengere.

1-7-6 er fasiten, mens Lyon er relativt solide hjemme. 10-0-4 står de med så langt, og de spiller dermed aldri uavgjort hjemme. De scorer mye mål hjemme og er gjerrige bakover. Og det blir nok vanskelig for Toulouse, som kun har scoret fem ganger borte så langt.

Her kan vi ikke gjøre annet enn å støtte hjemmeseier. H.

10. Lorient - Paris Saint-Germain

Det store spørsmålet her blir hvordan PSG responderer på fiaskoen mot Barcelona i midtuken.

Avansementet så rimelig sikkert ut for franskmennene før returen mot Barcelona, men de tapte 6-1 på slutten og røk ut med ett måls margin.

Men i hjemlig serie er de solide, og de er kun tre poeng bak serieleder Monaco. Borte er de også solide, og står med 10-0-4 så langt.

Lorient ligger forapt i bunnen, og de har seks poeng opp til sikker grunn.

Men de lekker som ei sil på hjemmebane, og har sluppet inn 24 baklengsmål så langt. PSG bøtter inn mål borte, og har scoret 28, og bør fortsette også her.

Lorient har fire strake tap i serien, og fortsetter med det her. B.

11. Palermo - Roma

Palermo har vært skremmende svake denne sesongen, og de styrer trygt mot nedrykk. De har står også med flaue én seier på hjemmebane så langt.

Roma er inne i tøft kampprogram, og de røk 4-2 borte mot Lyon på torsdag. Allerede til uka er det klart for returoppgjør, og det kan nok hende at Roma sparer flere spillere her.

Men det skal ikke ha så altfor mye å si, annet enn at det gir Palermo en liten mulighet til å stjele med seg ett poeng.

Rispoli og Balogh mangler for vertene, og det svekker dem.

Roma mangler kun Manolas, og har en god bredde i stallen. Vi tror de tar med seg minst ett poeng. UB.

12. Vitoria Guimaraes - Estoril

Portugisisk oppgjør. Vertene innehar femteplassen og den siste Europa League-plassen, mens gjestene kun er fire poeng over nedrykksplassen.

Borte er Estoril svake, og står med 2-4-6. De scorer lite, og har kun åtte nettkjenninger på fremmed gress.

Det gjør det allikevel ikke umulig for dem å ta med seg poeng herfra.

Vertene har kun scoret 16 på 11 hjemmekamper, og har 4-4-3 så langt. Det imponerer ikke veldig.

Vi tror Estoril kan snappe med seg ett poeng. HU.

432-rekker søndag:

1. Liverpool - Burnley H

2. Real Madrid - Real Betis H

3. Celta Vigo - Villarreal HB

4. Cadiz - Rayo Vallecano HU

5. Reus Deportivo - Girona HUB

6. Getafe - Tenerife HUB

7. FC København - Esbjerg H

8. Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach HUB

9. Lyon - Toulouse H

10. Lorient - Paris Saint-Germain B

11. Palermo - Roma UB

12. Vitoria Guimaraes - Estoril Praia HU

96-rekker søndag:

1. Liverpool - Burnley H

2. Real Madrid - Real Betis H

3. Celta Vigo - Villarreal HB

4. Cadiz - Rayo Vallecano HU

5. Reus Deportivo - Girona UB

6. Getafe - Tenerife HU

7. FC København - Esbjerg H

8. Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach HUB

9. Lyon - Toulouse H

10. Lorient - Paris Saint-Germain B

11. Palermo - Roma B

12. Vitoria Guimaraes - Estoril Praia HU