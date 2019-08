Markus Henriksen er fratatt kapteinsbindet og ute i kulden

Det er et fyldig langoddsprogram denne tirsdagen. Det spilles tre interessante kamper i Champions League-kvalifiseringen, og det er fem kamper fra Championship i England. I tillegg er det kamper fra både League One og League Two. Natt til onsdag spilles det kamper i brasiliansk Serie B, i Copa Libertadores og i Copa Sudamericana.

Hull City - Blackburn Rovers 2,20 - 3,25 - 2,70 H (spillestopp kl. 2040)

Markus Henriksen er fullstendig ute i kulden i Hull City. Han ble fratatt kapteinsbindet i sommer og har ikke vært i troppen verken i de tre første igakampene eller i ligacupen. Det er heller ingenting som tyder på at lagets nye manager Grant McCann vil ta nordmannen med i troppen til kampen mot Blackburn.

Championship-klubben forsøker fortsatt å få solgt den norske landslagsspilleren. Selv om overgangsvinduet i England er stengt, så er det åpent i Spania og resten av Europa frem til 2. september.

Mesterskapsserieklubben hadde håpet å få 6 millioner pund, tilsvarende 69 millioner kroner, for nordmannen, men har nå halvert beløpet til 3 millioner, ifølge Hull Live.

Ifølge Hull Live har fire bud fra europeiske klubber, der blant Valencia og Bordeaux, blitt avvist av Hull City.

Uten Markus Henriksen har Hull City fått en bedre start på sesongen enn ventet. De er ubeseiret i de tre siste kampene før hjemmekampen mot Blackburn.

De tapte serieåpningen mot borte mot Swansea, men slo tilbake i neste kampen hjemme hvor de vant 2-1 mot Reading. I forrige uke gikk videre i ligacupen etter å ha vunnet 3-0 borte mot Tranmere. Den gode trenden fortsatte i helgen da de spilte 1-1 borte mot Brentford.

The Tigers la grunnlaget for midt-på-tabellen-plasseringen sin i fjor hjemme på KCOM, og det vil også bli viktig for dem å ta poeng hjemme denne sesongen om de skal unngå å havne på nedre halvdel av tabellen. Blackburn skal være en overkommelig motstander.

Etter to tap på rad, tok Blackburn sesongens første trepoenger i helgen da de slo Middlesbrough 1-0.

Sist sesong slet Lancashire-laget på bortebane. De vant kun seks av 23 bortekamper. De var bra resultater hjemme på Ewood som gjorde at de ikke havnet i nedrykkskampen. Blackburn har kun spilt en bortekamp så langt, og den endte med 0-2-tap mot Fulham.

Dermed har Rovers tapt fem av de siste syv bortekampene.

Blackburn har også tapt de fire siste gangene de har spilt i Yorkshire, og de har sluppet inn minst tre mål i hver av de kampene.

Men: Blackburn-manager Tony Mowbray har hatt et godt tak på Hull. Han har syv seire mot Hull City som manager. Det er mer enn mot noe annet lag.

Hull må trolig klare seg uten lagets nye kaptein Eric Lichaj i tirsdagens kamp. Han siter med en strekkskade. Også forsvarsspillerne Callum Elder og Angus MacDonald er ute med skader.

Blackburn mangler Tosin Adarabioyo, Harry Chapman og Dominic Samuel.

Hull har kun ett tap på de siste 15 hjemmekampene i Championship, og jeg tror de fortsetter den gode trenden foran egne fans. Blackburn har slitt på bortebane. 2,20 i odds på Hull-seier er ok.

