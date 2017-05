"Alle Gutta" blir overvurdert

Etter en tung periode, begynner pilen å peke litt oppover for Nettavisens oddstips. To dager på rad har endt i pluss, mandag var det Pittsburgh Penguins til 1,80 og Djurgården til 1,95 som sørget for overskuddet, av totalt tre tips.

Dagens langoddsprogram domineres av den tradisjonelle 16. mai-runden i Eliteserien og OBOS-ligaen, samtlige 32 lag skal i aksjon denne herlige tirsdagen. Rosenborg, Vålerenga, Strømsgodset og Brann er blant lagene med hjemmekamp.

Ellers skal Reading og Fulham ut i andre akt av playoff-semifinalen i Championship, Norge skal spille VM-gruppespillets siste kamp mot Hviterussland.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 17.55.

Mjøndalen - Tromsdalen, H 2,80.

Hjemmelaget vant 2-0 i serieåpningen mot Åsane, men står uten seier siden det. I helgen ble det et solid bortepoeng mot formsterke Strømmen og det må nevnes at hjemmelaget har møtt svært solid motstand så langt.

På hjemmebane har de den nevnte seieren og tap for Start og Bodø/Glimt, samt uavgjort mot Kongsvinger. Det var på hjemmebane de tok brorparten av poengene forrige gang de var oppe på dette nivået.

Mjøndølingene gikk på sesongens første poengtap hjemme når Elverum tok ledelsen to ganger og MIF måtte jobbe for å redde inn 2-2. På reisefot har samtlige tre kamper endt med ett poeng, mot FFK, Åsane og Levanger.

Dette var gjennomgangsmelodien også forrige sesong, MIF sliter betydelig mer på reisefot enn hjemme på Isachsen stadion.

Tromsø har en vesentlig hjemmestyrke og Mjøndalen sliter tradisjonelt på reisefot. Samtidig viste gjestene svakhetstegn mot Elverum og vi tror de blir overvurdert av Norsk Tipping her.

H til flotte 2,80 må være verdt et forsøk.

Klikk her for å levere denne!