Aalesund har stålkontroll på Vålerenga

Fredagens langoddsprogram er mer innholdsrikt enn tidligere denne uken og det kan hende vi får vår seriemester i Premier League når Chelsea kan avgjøre borte mot West Bromwich. Everton spiller samtidig. Her hjemme i Norge skal Aalesund ta imot Vålerenga og conference-finalene i NHL droppes i gang i natt.



Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 18.55.

Aalesund - Vålerenga, H 2,15.

Etter en treg start med to tap på de to første, smiler livet virkelig til Trond Fredriksen og kompani. De står med elleve poeng på de siste fem kampene i Eliteserien og det mot solide motstandere. Forrige lørdag tok de sesongens største skalp med 1-0 borte over Molde.

På hjemmebane åpnet de med tap for Sarpsborg 08. men har siden to 3-1-seierer over henholdsvis Lillestrøm og Tromsø.

Den innbyrdes statistikken mellom lagene er lystig lesning for hjemmelaget. Forrige sesong endte det 2-2 på Color Line Arena, men likevel har AaFK vunnet fire av de siste fem mot Vålerenga. Og det er ikke bare en kortsiktig trend; 8-2-0 er tallene på de siste ti tilsvarende kampene!

Bjørn Helge Riise spiller neppe fra start og Aron Thrandarson trenger stadig noen uker på å bli frisk. Ellers fulltallig for Trond Fredriksen.

Reddet poeng

Staffesituasjonen som ga Vålerenga 1-1 mot Stabæk blir nok fortsatt diskutert i klubbkontorene til bæringene og Ronny Deilas menn hadde flaks som fikk med seg ett poeng - deres syvende på like mange kamper.

Alle poengene deres har har kommet på eget gress, borte har de 4-3-tap for Haugesund, 4-0-tap for Molde og 2-1 for Odd. At dagens kamp spilles på kunstgress er heller ingen fordel, Vålerenga bruker naturgress til vanlig.

Rasmus Lindkvist er ute med skade, i tillegg til de langtidsskadde som Daniel Fredheim Holm. Mohammed Abdelalloue er tilbake etter noe kamper på tribunen.

Statistikken lyver ikke og Aalesund har et usedvanlig godt grep på dagens motstander de senere sesonger. I tillegg har de åpnet sesongen klart best og kommer med et vell av selvtillit etter noen knallsterke prestasjoner på rad. Vålerenga har på sin side vært veike på reisefot og vi tror ikke de får poeng i dag heller. H spilles til 2,15.

