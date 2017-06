Aalesund med eventyrlig statistikk mot Haugesund

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddsdobbel 1: Sarpsborg slår svekket Molde

Oddssingel OBOS-ligaen: Mjøndalen får ny opptur

Odds OBOS-ligaen: Feite hjemmeoddser i flere kamper

Tippetips: Rosenborg slår tilbake

V4/V5 Klampenborg: Herlig søndagsgalopp fra Danmark

En herlig langoddssøndag står foran oss med seks kamper i Eliteserien og tilnærmet full runde i OBOS-ligaen. I tillegg spilles det en rekke kamper i Allsvenskan og Superettan og det vrimler av kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen her hjemme. Det er bra med spennende objekter.

Aalesund — Haugesund H 1,85 (spillestopp kl 17.55)

Sunnmøringene fortsette å imponere og forrige helg tok de et sterkt bortepoeng mot Brann, etter å ha blitt utspilt i den første omgangen. Det var sterkt av Aalesund å komme tilbake i den kampen. Ligger på en sterk 6. plass med totalt 18 poeng, og står med 4-1-1 på de seks siste seriekampene. Noe variable 3-0-2 hjemme på Color Line stadion. Bjørn Helge Riise er ute på ubestemt tid, bortsett fra det har trener Trond Fredriksen samtlige mann tilgjengelige.

Gjestene brøt en tre kamper lang tapsrekke med sin 0-0-kamp mot Sarpsborg 08 forrige helg. Det var en kamp Haugesund nok hadde fortjent å vinne, men laget sliter med målproduksjonen om dagen og har gått målløse av banen i fire av de fem siste seriekampene. Ustabile 2-0-4 på bortebane. Mannskapsmessig ser det bra ut.

10-3-0 på de 13 siste tilsvarende oppgjørene mellom lagene og vi gir godtgående Aalesund full tillit til klart akseptable 1,85 i hjemmeodds.

Sogndal — Sandefjord H 1,90 (spillestopp kl 17.55)

Vertene har fått et oppsving etter noen kloke signeringer i en skadeplaget tid og de har plukket åtte poeng på de fem kampene siden Kjetil Wæhler ble hentet inn til midtforsvaret. Sist ble det et viktig bortepoeng mot Kristiansund.

Hjemme har de vært noe ustabile denne sesongen, 2-1-2. Forrige kamp tapte de 2-3 for Brann etter å ha ledet med to mål, men verd å merke seg er at laget ledet 1-0 mens Kjetil Wæhler fortsatt var på banen.

Sandefjord har på sin side slitt med poengplukkingen de siste tre kampene, mot svært solide motstandere i Brann (0-5), Aalesund (2-0) og Odd (0-0). Det mest bekymringsverdige er at de har tre målløse kamper, men til dagens kamp kommer i det minste toppscorer Flamur Kastrati tilbake fra sin suspensjon. 2-0-4 på bortebane hittil.

Sogndal er normalt solide på Fosshaugane og skal ha bra vinnersjanse her. 1,90 på hjemmeseier er godkjent odds og kombinert med seier til Aalesund får vi en dobbelodds på 3,52.