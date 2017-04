Torsdagens langoddsprogram er ikke velfyllt, men det er allikevel noen godbiter fra både NHL og Europa League.

Torsdagens meny:

Torsdagens singel: Mourinho går "all in" på Europa League

Torsdagens andre singel: Ajax dundrer på videre.

Torsdagens dobbel: Ustabile Lyon

Ajax - Schalke 04, H til 2,40 i odds.

Innleveringsfrist klokka 21.00.

Kvartfinale i Europa League, kamp én av to. Vertene er i kalasform i hjemlig liga og har vunnet begge kamper siden landslagspausen, med en samlet målforskjell på 9-2. Slo ut FC København i forrige utslagsrunde, med tap borte og seier hjemme. Faktisk er samtlige fem hjemmekamper i Europa League vunnet, i serien er tallene 12-2-1. Lasse Schöne er suspendert.

Schalke nyter en sesong ganske langt under pari, men slo tilbake etter to strake poengtap med 4-1-seier over Wolfsburg i helgens serierunde. Seier i Europa League er deres eneste mulighet til å nå Champions League kommende sesong.

Men bortetall som 2-4-7 i ligaen og, riktig nok ikke så verst, 3-1-1 i Europa League vil alltid forårsake problemer. De slo ut Borussia Mönchengladbach i åttedelsfinalen.

Vi vil alltid lene oss på hjemmelaget i slike dobbeltoppgjør og her spiller vi H.