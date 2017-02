Ajax har erfaring i bøttevis

Vi bommet grovt på Mourinhos prioritering av kampen mot Saint-Etienne og Juventus ble til slutt for sterke mot Porto. Likevel kan vi notere et pent overskudd, takket være Valencias deilige 2-1-seier over Real Madrid til 4,90 ganger pengene. Det er ikke ofte Simone Zaza har tjent oss så mye penger på så kort tid!

Dagens langoddsprogram er så variert som det kan bli. I Lahti skal det endelig deles ut medaljer og det er sprint som står på programmet. Europa League er i full aksjon og det skal spilles et tosifret antall returkamper med spennende forutsetninger. I GET-ligaen spilles fire kamper. Og dagen avsluttes med en håndfull kamper fra NHL.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 18.55.

Ajax + Shakhtar Donetsk, samlet odds 2,13.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

Ajax - Legia Warszawa, H 1,40

Sekstendelsfinale i Europa League, kamp to av to. Kampen i Polen endte 0-0 og turneringsrutinerte nederlendere har en stor fordel. Formen er det heller ikke mye å utsette på, de står uten baklengsmål på sine seks siste, hvorav fem er vunnet.

Hjemmestatistikken i ligaen er gode 8-2-1 og samtlige tre hjemmekamper i høstens gruppespill ble vunnet. Ajax prioriterer Europa League, ingen tvil om det.

Backen Kenny Tete er suspendert, den faste midtbanespilleren Daley Sinkgraven er ute med skade. Det er også et par uviktige angripere.

De polske gjestene sparte en bråte spillere i helgen og fikk svi for det, med 1-3-tap hjemme for Ruch. Dermed er det en liten luke opp til tet-duoen i Ekstraklasa. Bortestatistikken er dog et lyspunkt for gjestene, som har knallsterke 7-1-3 på reisefot. I høst deltok de i Champions League og tapte samtlige tre bortekamper med en samlet målforskjell på 15-5.

Gjestene kommer uten toppscorer Miroslav Radovic, som er suspendert. I tillegg er hans faste midtbanekolelga Thibault Moulin tvilsom.

Hjemmelaget har vært i denne situasjonen før, det har knapt Legia. 1,40 er normalt odds vi ikke rører med en tang en gang, men her har vi ståltroen på Ajax.

Shakhtar Donetsk - Celta Vigo, H 1,52

Sekstendelsfinale i Europa League, kamp to av to. Hjemmelaget kom fra Spania med en knallsterk 1-0-seier og hadde også spillefri i helgen, ukrainsk seriestart er ikke før kommende helg. 8-1-0 er knallsterke hjemmetall i ligaen og de vant samtlige seks kamper i høstens gruppespill - hjemme med en samlet målforskjell på 11-0.

Toppscorer Facundo Ferreyra og midtbanespilleren Dentinho er begge tvilsomme, men er trolig involvert i en eller annen form.

Gjestene hadde tre tap på rad før de slo tilbake mot jumboen Osasuna forrige runde, 3-0 var en viktig opptur. De kommer til å satse hardt på kveldens kamp, men utgangspunktet er svært vanskelig mot et godt Shakhtar-lag.

I høstens gruppespill tok de fire poeng av ni mulige på reisefot, 2-3-6 er deres svake tall på bortebane i ligaen. Den faste midtbanespilleren Nemanja Radoja er suspendert, mens de ikke uviktige angriperne John Guidetti og Theo Bongonda er begge tvilsomme. Svensken har gode sjanser til å rekke kampen.

Shakhtar er knallsterke hjemme og kommer neppe til å ta med ro i det som blir en viktig sesongoppkjøringskamp for deres del. Vi tror de vinner også i kveld, 1,52 er helt grei odds. 2,13 blir da totaloddsen på vår favorittdobbel.

