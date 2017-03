Alt tyder på en målrik kveld på Anfield

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: Bonuspott med 5 mill i tolverpotten

Oddstips 1: Roma kvitter seg med Napoli

Oddstips 2: Oppturen fortsetter for Swansea

Oddstips 3: Blackburn lever farlig

VM Hopp lagkokurranse: Herlig odds på norsk gull

VM-quiz: Hvem vinner tremila?

V75 Drammen: Strålende V75-omgang i Drammen

V65 Ålborg (frist 19.40): Flemming-show i Ålborg



Det er et strålende langoddsprogram som står foran oss lørdag og husk også at bonuspotten skal ut på tippekupongen. Liverpool - Arsenal er den store godbiten på fotballfronten lørdag, og det spilles fotball i alle de store ligaene i Europa. I Lahti er det duket for 30 km for kvinner og en meget spennende lagkonkurranse i hopp.

Liverpool - Arsenal over 2,5 mål - 1,65 (spillestopp 18.25)

Vi starter med en klassiker og disse kampene bruker å bli minneverdige, tilsvarende kamp forrige sesong endte 3-3 og Liverpool vant 4-3 på Emirates i sesongåpningen. De to foregående kampene mellom lagene på Anfield har endt med poengdeling.

Liverpool nyter ikke 2017 så langt og det ble ytterligere forverret med et stygt 1-3 tap borte mot nedrykkstruede Leicester på mandag. Det er ikke en hemmelighet at Liverpool liker seg klart best mot de beste lagene. De er helt nede på 16. plass på formtabellen over de siste seks kamper, med bare fem poeng i denne perioden. Og er falt ned på 5. plass på tabellen med sine 49 pieng, men det er fortsatt kun fire poeng opp til Tottenham på 2. plass.

Hjemmestatistikken er dog som vanlig sterk, med 8-3-1 så langt. Kaptein Jordan Henderson rekker ikke kampen, mens stopper Dejan Lovren kan være aktuell for sin første start siden slutten av januar.

Arsenal har et vanskelig utgangspunkt i midtukens Champions League-runde når de skal prøve å slå Bayern München med minst fire mål. Den kampen kommer alt på tirsdag. De fikk slutt på den to kamper lange tapsrekken med 2-0-seier over Hull for to uker siden og har hatt spillefri siden da. Bortestatistikken er godkjente 6-3-3 for Wenger og kompani. Özil har kommet seg øver sykdom og starter trolig, Aaron Ramsey og Laurent Koscielny er endelig tilbake. Mohamed Elneny er skadet.

Det endte altså 4-3 til Liverpool på Emirates tidligere denne sesongen og de tre siste tilsvarende serieoppgjørene på Anfield mellom lagene har endt 5-1, 2-2 og 3-3. All den tid hjemmeoddsen er labre 2,00, synes 1,65 for at kampen ender over 2,5 mål, som er klart bedre alternativ.

Queens Park Rangers - Cardiff over 2,5 mål - 2,00 (spillestopp kl 15.55)

1,65 er selvsagt for lavt til å anbefale som et singelspill og vi dobler derfor en antatt målrik kamp på Anfield, med et overspill fra en kamp i Championship.

Queens Park Rangers kan ha gjort nok for ikke å rykke ned denne sesongen, med syv poeng ned og 40 poeng på 34 matcher. De vant to på rad før de røk 1-2 borte mot formsterke Preston forrige lørdag.

Ian Holloways lag er mildt sagt ustabile og har tapt to av de tre siste hjemmekampene, og står totalt 5-4-8 på eget gress. Faktisk har de plukket to poeng mer borte denne sesongen. Luke Freeman er suspendert, mens vingen Kazenga LuaLua er skadet. Grant Hall og Conor Washington er tvilsomme, mens Jordan Cousins stadig er ute.

Gjestene har på sin side mistet litt losen på kvalifiseringsplass, som nå er tolv poeng unna. De spilte som nevnt uavgjort mot Norwich sist, og har ti poeng på sine siste fire kamper. Borte har de vunnet to av sine tre siste, som har forbedret bortestatistikken til 5-4-7.

Det har haglet med mål for disse lagene i det siste og begge lagene har gått over 2,5 mål i sine tre siste seriekamper, QPR har endog gått over i sine fire siste seriekamper.

Tilsvarende oppgjør sist sesong endte 2-2 og ingen av lagene har så mye å frykte nå, tabellsituasjonen tatt i betraktning. 2,00 for at denne endre over 2,5 mål synes svært godt betalt og vi tar med dette objektet i kombinasjon med en målrik affære på Anfield. Totalodds 3,3.