Åpner ny stadion med stil

Søndag ble en null-dag. Nordsjælland leverte til to blank, Levanger leverte ikke og Heidenheim-kampen ble avlyst grunnet regn.

Det er lite å sette fingrene i på mandagens langoddsprogram, men det er et par spennende kamper fra Danmark og Sverige.

Dagens singel, innleveringsfrist klokken 18.55.

Silkeborg - Aarhus, H 3,00.

Endelig er dagen her for Silkeborgs innbyggere - den nye stadion skal endelig åpnes og der meldt om utsolgt og folkefest til åpningen. Det betyr rundt 10 000 tilskuere til møtet med rivalene fra Aarhus.

Og de trenger den støtte de kan få - null poeng etter to tøffe bortekamper mot topplagene Midtjylland og Lyngby gjør at de står alene i bunn av tabellen. Vertene var på nedre halvdel sist sesong også, men kom seg greit ut av nedrykksgruppen.

Alex er savnet, angriperen, ellers skadefritt for hjemmelaget.

Seier og tap

Aarhus satser tungt denne sesongen og har signert en rekke solide spillere denne sommeren. Det har gitt begrenset avkastning så langt, med et skuffende nederlag for Horsens i serieåpningen og påfølgende 2-0-seier over Hobro sist helg.

Gjestene har undreprestert en rekke år nå, og måtte spille nedrykksplayoff sist sesong.

Jesper Juelsgård og Mikkel Rask er stadig ute for bortelaget.

Hjemmelaget er kanskje underlegne på papiret, men vil få en enorm støtte i åpningen av sitt splitter nye stadion. Det finnes neppe bedre anledning å sikre årets første seier på, vi forsøker en frekk hjemmeseier til tre blank her.

Klikk her for å levere!