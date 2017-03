Argentina opplever et fraværsmareritt

Dagens langoddsprogram er meget rikholdig og det er mye å sette tennene i. Av treningskamper skal Frankrike ta imot Spania og Nederland er vertskap for Italia, blant annet. Også Portugal - Sverige er en godbit. Norges U21-lag skal i aksjon mot Russland på Marbella, League One har et par gode oppgjør og dagen avsluttes med VM-kvalifisering i Sør-Afrika og et tosifret antall NHL-kamper.

Nok en gang var vi avhengige av NHL for å redde dagen, selv om dobbelen med Calgary Flames og St. Louis Blues til 2,25 i odds ikke kunne gjøre helt opp for tapet på det to andre singelspillene.

Dagens singel, innleveringsfrist klokken 21.55.

Bolivia - Argentina, H 4,00.

VM-kvalifisering i Sør-Amerika. Bolivia er uten mulighet til å kvalifisere seg, det er er de vant med, uten at det pleier å stoppe dem fra å plage motstanderne. Forrige uke holdt de lenge stand mot Colombia borte, før de til slutt tapte 1-0 etter en sen scoring.

Borte er de helt ubrukelige, men hjemme i La Paz - 3 600 meter over havet - tar de jevnlig poeng. Samtlige syv poeng er tatt hjemme og 2-1-3 er tallene, med seirer over Paraguay og Venezuela. De to siste innbyrdeskampene mellom lagene har endt 1-1 i kvalifiseringen til 2014-VM og hele 6-1 til Bolivia i kvaliken til 2010-VM.

Tunge fravær

Argentina vant ingen hjerter da de slo Chile 1-0 i kampen de måtte vinne, etter et tidlig Lionel Messi-straffespark. Etter det skapte de så å si ingenting, ifølge rapportene. Enda verre var det at hele fire mann fikk gule kort som gjør at de er suspenderte i dag; Gonzalo Higauin, Lucas Biglia, Javier Mascherano og Nicolas Otamendi er alle utilgjengelige i dag. Backene Mas og Mercado ble skadet og er heller ikke med her. Sergio Agüero er også vraket fra start, så Lucas Pratto blir den syvende endringen fra laget som slo Chile.

De har alt offentliggjort laget og det er langt fra det beste argentinske laget vi har sett:

Gjestene har greie 2-3-1 på reisefot og har tre lag bare ett og to poeng bak seg i kampen om VM-plass.

Argentina har fortsatt det beste laget, men seks fraværende startere og 3 600 høydemeter er sjelden en gylden kombinasjon. Vi tror uansett at Bolivia har bedre seiersmuligheter enn oddsen tilsier og fristes av et hjemmespill til pene fire ganger pengene.

