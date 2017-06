Arne Sandstø må ha seier

Onsdagens langoddsprogram er ikke veldig omfangsrikt, men er ikke så verst. Det spilles cupfotball i Norge når Jerv og Åsane møtes i den utsatte 3. runde kampen, og i Federations Cup spilles det to kamper i Gruppe A. I U21-EM er det også to kamper på menyen i dag.

Dessverre så utlignet Kongsvinger i sluttminuttene borte mot Fredrikstad tirsdag kveld, men vårt andre spill denne tirsdagen med seier til Spania U21 gikk ihvertfall fint. Mandag lanserte vi Brann som vårt hovedspill, med objektet pause/fulltid H/H til pene 2,10 odds. Ellers har det vært en strålende helg for våre langoddstips, både søndag og fredag. Singelspillet på Haugesund hjemme mot Rosenborg til 4,15 i odds og singelspillet på Sandefjord til 3,45 i odds var herlig uttak. I tillegg satt favorittdobbelen fra Eliteserien med seire til Molde og Lillestrøm til 2,67 i odds. Fredag ble det også praktfull treff for begge våre oddstips. Sverige og England delte poengene i U21 EM til flotte 3,25 i odds, mens Slovakia vant 2-1 over vertsnasjonen Polen til solide 3,30 i odds.

Jerv - Åsane H 1,80 (spillestopp kl 17.55)

3. runde NM. Fryktelig svak start for Jerv som etter 13 spilte kamper ligger tredje sist med magre 10 poeng. I helgen ble det skuffende 1-1 hjemme mot Tromsdalen og normalt hjemmesterke Jerv har ikke bedre enn 1-4-2 hjemme i Grimstad denne sesongen.

Åsane med en litt bedre start og Mons Ivar Mjeldes mannskap har kapret 15 poeng hittil og ligger på 10. plass. Etter 14 baklengs på sesongens seks første bortekamper, holdt endelig bergenslaget nullen med 0-0 borte mot Elverum i helgen. Bortetallene totalt er svake 1-2-4.

2-2-0 på de fire siste tilsvarende og selv om hjemmelaget fortsetter med å underprestere, må det være bra seierssjanse mot svært bortevake Åsane.

1,80 på hjemmeseier etter ordinær tid, er ikke mer enn det må være, men Arne Sandstøs menn skal ha gode vinnersjanser i denne cupkampen.

Tyskland U21 - Danmark U21 (spillestopp kl 20.40)

Vi tar med denne storfavoritten på denne dobbelen. Tyskland med full kontroll mot Tsjekkia i sin åpningskamp og vant 2-0, mens Danmark som ventet ble et nummer for små mot Italia og tapte 0-2.

Siden nåløyet er trangt for å komme til semifinale, er det ingen grunn til å tro at ikke Tyskland kjører for fullt her.

1,45 i odds på at Tyskland vinner er som det må være og spilles i kombinasjon med seier til Jerv. Totalodds 2,61.