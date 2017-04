Arsenal er ikke friskmeldt

Søndag ble en svak dag i Eliteserien og OBOS-ligaen for vår del, og undertegnede irriterer seg litt på anbefalingene derfra. Likevel ble det pluss både på søndag alene og i helgen totalt, takket være Crotones fantastiske 2-1-seier hjemme over Inter til hele 7,50 ganger pengene. Grazie mille!

Dermed ble det en fin avslutning på en rett og slett fantastisk uke. Vi anbefalte totalt 26 spill på langoddsen og klokket inn med en herlig tilbakebetalingsprosent på 164. Inkludert den første helgen i april, er vi på 142 % tilbakebetaling i måneden totalt sett.

På mandagens langoddsprogram er det stille etter stormen. Kristiansund er vertskap for Brann i Eliteserien og AIK gjester Elfsborg i Sverige, eller skal Crystal Palace prøve å fravriste Arsenal poeng. Det er høydepunktene på en ellers mager dag.

Crystal Palace - Arsenal, H 4,20.

Vi backet Palace borte mot Southampton i midtuken, men fikk svi for det. Selv om Benteke ga dem ledelsen, fortjente de 3-1-tapet til slutt. Dette var deres første tap etter fire rake seirer og betyr at avstanden ned til rød sone fortsatt er tre poeng. Men de har to kamper mindre spilt enn både Hull og Swansea, så seier i dag kan være et milelangt steg mot ny kontrakt.

To hjemmekamper på rad er vunnet, over Watford og Middlesbrough, men hjemmestatistikken 4-1-9 er likevel svak. Innbyrdes-statistikken mot Arsenal er også dårlig, the Gunners har vunnet alle tre oppgjør på Selhurst siden Palace rykket tilbake opp i Premier League.

Yohan Cabaye fikk en smell sist og er trolig ikke med. Fra før er skadelisten lengre enn et vondt år - van Aanholt, Remy, kaptein Scott Dann og stopper James Tomkins er blant de totalt elleve utilgjengelige. Joe Ledley er i det minste tilbake.

Slo West Ham

Det er vanskelig å si hvor imponerende Arsenals 3-0-seier hjemme over West Ham egentlig er, for the Hammers har vært i ynkelig form den siste tiden. De har fire poeng på to hjemmekamper siden landslagspausen var over.

Borte står det imidlertid langt verre til. 1-1-5 er tallene på de siste syv bortekamper og de siste tre bortekampene deres er alle tapt. Dette har forverret statistikken til 6-3-5 totalt.

Kaptein Laurent Koscielny står over også i dag. De to førstevalgene på keeperplass, Ospina og Cech, er også ute, så tredjekeeper Emilio Martinez starter mellom stengene også i dag. Francis Coquelin returnerer etter å ha mistet forrige kamp.

To topp motiverte lag skal i aksjon her og vi kjøper ikke Arsenal som så stor favoritt. Palace har vist stor form den siste tiden og tar et syvmilssteg vekk fra nedrykkssonen med seier her. H spilles til flotte 4,20 i odds.

