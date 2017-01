Arsenal feier over Burnley

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram er som vanlig meget innholdsrikt, men ikke like spennende som lørdagens. Mange storfavoritter gjør at det er litt vrient å finne de virkelige godbitene. Både Arsenal og Chelsea skal i aksjon i England, mens Barcelona skal ut i bortekamp mot Eibar i La Liga. I tillegg er det masse vintersport på søndagens program.

Arsenal - Burnley handikap fulltid 0-2 - H 2,25 (spillestopp kl 15.10)

Det ble en imponerende 4-0-seier borte over Swansea forrige helg og Arsenal står nå med ti poeng på de siste fire seriekampene, i det som har utviklet seg til en ellevill toppstrid. De siste fire kampene på the Emirates er alle vunnet, alle mot relativt beskjeden motstand a lá Burnley. Hjemmetallene totalt er 7-2-1 og de har ikke tapt hjemme siden åpningskampen mot Liverpool. Åtte poeng opp til serieleder Chelsea før denne runden.

Trioen Francis Coquelin, Hector Bellerin og Kieran Gibbs er friskmeldte. Theo Walcott savnes stadig for vertene.

Burnley måtte ut i omkamp i FA cupen i midtuken, en kamp de vant lett 2-0 hjemme over Sunderland. Dyche valgte å rotere ut cirka halve laget i den kampen. Men det er på bortebane de virkelig sliter og de er ligaens svakeste bortelag med 0-1-8 og 3-20 i målforskjell. De blir sjelden utspilt, men mangler den offensive potensen som gir dem poeng på Turf Moor. Dean Marney og Ashley Barnes ble ikke risikert i midtuken, men er tilbake i dag. Scott Arfield og Johann Gudmundsson er også tilbake etter skader.

Burnley har riktignok kun tre ettmålstap på bortebane, blant annet mot topplagene Manchester City og Tottenham i sine to siste, men Arsenal er naturligvis mer enn kapable til å feie Burnley av banen søndag. 2,25 i odds på at Arsenal vinner denne med tre mål eller mer, slik de gjorde for to sesonger siden (vant da 3-0 mot Burnley) spilles. Dessverre kan ikke dette objektet singelspilles, så vi må kombinere.

Bayer 04 Leverkusen — Hertha Berlin H 1,60 (spillestopp kl 15.25)

Første seriekamp etter den lange vinterpausen i Bundesliga. Og hjemmelaget vil håpe at vårsesongen blir bedre enn hva de presterte i høst, de starter nemlig på en skuffende niendeplass. Hjemmestatistikken, som normalt har vært så god, er svake 3-2-3 for vertene. Kanskje ble Champions League-deltakelsen for mye å håndtere i høst?

Hertha Berlin vil på sin side håpe at de kan fortsette i samme spor som før jul, de starter 2017 på en knallsterk tredjeplass - før runden. Det er ikke takket være god bortestatistikk de ligger i toppen, dog, for 2-3-3 er ikke spesielt sterke tall.

Normalt hjemmesterke Leverkusen har vunnet de tre siste tilsvarende og selv om 1,60 i hjemmeodds er litt labert, tar vi med denne i kombinasjon med handicapseier til Arsenal. Totalodds 3,52.