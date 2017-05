Arsenal har snørt igjen sekken

Dagens langoddsprogram er magert, men med noen virkelige høydepunkter. Andre akt i Madrid-derbyet i semifinalen av Champions League går av stabelen, Arsenal må vinne mot Southampton for å holde topp fire-håpet i livet. Ellers skal to høyinteressante kamp i NHL avgjøre to jevne conference-semifinaler.

Mai har ikke vært en god måned for våre oddstips så langt og tirsdag ble en elendig dag uten tilbakebetaling på noen av våre tips. Det er bare å beklage, brette opp ermene og jobbe på for å snu trenden.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Under 2,5 mål i Southampton - Arsenal, 2,10 i odds.

Southampton har vært ferdigspilte i lang tid, men holdt likevel Liverpool til 0-0 i helgen som gikk og har levert greie prestasjoner her og der. De har spilt 0-0 i sine to siste kamper, faktisk, og gått under 2,5 i totalt tre av de siste fem. I tre av de siste fire kampene sine har Saints feilet å score.

Totalstatistikken deres er mindre overbevisende for vårt spill, 16 av 34 kamper har gått under totalt. Og i motsatt oppgjør ble det 2-1 til Arsenal på Emirates.

Men det er Arsenal som er vårt hovedargument for dette spillet. De har lagt om til en trebackslinje for å tett igjen, og etter den første kampen (1-2-seier i Middlesbrough), har fire av fire kamper gått under 2,5 mål. Defensivt ser de faktisk langt bedre ut enn på lenge, men offensivt sliter de noe med å skape det helt store.

Totalt har bare elleve av 34 kamper gått under 2,5, men det er som sagt den siste tidens utvikling som veier tyngst for oss her.

Southampton er seige å bryte ned og Arsenal har også snørt igjen sekken. Vi stusser litt over at over 2,5 mål er så stor favoritt og finner verdien i under 2,5 mål til 2,10 ganger pengene her.

Klikk her for å levere!