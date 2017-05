Arsenal kan matche Chelsea

Vi har med oss god flyt inn i helgen etter at fredagens eneste spill gikk inn, Levante vant til 1,95 ganger pengene.

På lørdagens langoddsprogram er det et stykke mellom høydepunktene, men et enormt utvalg. Lavere divisjoner av norsk fotball dominerer, mens det et er cupfinaler i Frankrike, Tyskland, England og Spania.

Finale i FA cupen, spilles på Wembley. Arsenal skuffet sine supportere med å havne utenfor topp fire for første gang i Wengers æra og havnet et skjebnesvangert poeng bak Liverpool. De avsluttet imidlertid sesongen knallsterkt med fem seirer på rappen og generelt god form etter en omlegging til tre forsvarere.

Men det kan bli vanskelig å føre denne taktikken i kveld, ettersom de har skadeproblemer på stopperplass. Laurent Koscielny er suspendert, Gabriel er skadet og Mustafi er tvilsom til kamp. Dermed er det fare for at Holding er eneste rendyrkede stopper i laget. Ellers er troppen i bra forfatning.

Arsenal har utviklet en aldri så liten cupekspertise og vunnet to av de siste tre FA cupene. I semifinalen slo de ut Manchester City og dette er klubbens siste sjanse til å vinne et trofé.

Dobbeljakt

Chelsea feiret det som ble et overlegent seriegull med seks strake seirer inn mot sesongslutt. Det er ingen tvil om at de er topp motiverte for å sikre dette trofeet og dermed en gjev dobbel i Contes første sesong.

Lagene har byttet på å slå hverandre i ligaspillet. Arsenal vant 3-0 på Emirates i forkant av Chelseas vanvittige seiersrekke. Chelsea slo tilbake med 3-1-seier på sin hjemmebane.

Som vanlig er Chelsea-troppen så å si skadefri og Conte kan mønstre sin beste ellever.

Chelsea har vært det klart beste laget og vi kjøper at de er favoritt, men i en finale bør man sjelden utelukke uavgjort. Arsenal har vist gode tegn den siste måneden og vi tror de kan klare U til 3,35 ganger pengene.

