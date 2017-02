Arsenal-syndromet slår til igjen

Etter et par svake dager var det deilig å returnere til vinnersporet på fredag. Metz leverte som en strålende underdog til 3,75 i odds og Hamburgs seier til 3,20 i odds smake nesten like godt. Wigan maktet dog ikke å vinne.

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Oddstips 2: Pulis elsker å møte Stoke

Oddstips 3: Cardiff er i knallform

Oddstips 4: Liverpool kan gå på bananskallet

Tippekupongen: Tottenham tilbake på vinnersporet

V75 Klosterskogen: Krevende omgang med 13 millioner i potten

Det er endelig lørdag og for en lørdag vi har i vente! Premier League stiller med tilnærmet full runde og tidlig starter Chelsea - Arsenal. Ellers er det et fantastisk utvalg, med gode fotballkamper fra hele Europa.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 13.25.

Chelsea + Hertha Berlin, samlet odds 3,61.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

Chelsea - Arsenal, H 1,90

Chelsea kunne vunnet 2-1 borte mot Liverpool tirsdag, men brente straffespark på slutten av kampen. Er nok likevel tålelig fornøyd med ett poeng der og de har ni poeng til gode på Tottenham og dagens motstander.

Etter hjemmetapet for Liverpool tidlig i sesongen, har de vunnet åtte hjemmekamper på rad og statistikken 10-0-1 kan få måle seg med. Nok en gang er Chelsea-troppen skadefri, David Luiz virker ikke å ha fått noen varige men av smellen mot Liverpool.

Motsatt oppgjør endte med 3-0 til Arsenal, så Chelsea har litt å revansjere fra den kampen. Siden det oppgjøret har Chelsea tatt tolv poeng mer enn Arsenal.

The Gunners hadde en fin formperiode etter to tap i juleperioden, men viste sitt sedvanlige jeg da de røk 1-2 hjemme for Watford i midtuken. Hver gang det begynner å dra seg til, da tryner the Gunners. Dessverre for Arsene Wenger.

Bortestatistikken er grei nok, med 6-3-2. De siste fire borte har gitt like mange poeng, de slo Swansea 4-0 i forrige bortekamp.

Aaron Ramsey er skadet igjen, mens Olivier Giroud og Alex Oxlade-Chamberlain er tvilsomme. Midtbanespillerne Granit Xhaka (suspendert) og Mohamed Elneny (Afrikamesterskapet) er også utilgjengelige, som gjør at midtbanen er svært tynt bemannet i denne kampen.

Siden forrige gang de møttes har det vært en liten klasseforskjell, favør Chelsea. 1,90 er greit betalt på at de vinner her, som de er solide nok til å gjøre.

Hertha Berlin - Ingolstadt, H 1,90

Hjemmelaget har to tap på rad i 2017, men begge disse har kommet på reisefot for gode lag som Freiburg og Bayer Leverkusen. Det er hjemme på Olympiastadion de først og fremst har karret seg til sjetteplass denne sesongen og statistikken 7-0-1 er intet mindre enn knallsterk.Vert

Ingolstadt tok en viktig seier forrige hjemmekamp, 3-1 over bunnkollega Hamburg. De avsluttet også 2016 på solid vis og å holde plassen ser ikke lenger så utenkelig ut.

Vertene må klare seg uten suspenderte Stark og skadde Weiser, begge forsvarerer. Faste Haraguchi og Plattenhardt er tvilsomme.

Men også de leverer best på hjemmebane og statistikken 2-1-6 skremmer neppe vannet av hovedstadslaget. Kaptein Matip har slitt med skade, men er trolig med. Faste Tisserand, Levels og Leckie er tvilsomme, mens angriperen Hartmann er ute.

Hertha Berlin har levert en kruttsterk sesong til nå og vi tror de returnerer til vinnersporet mot bortesvake Ingolstadt. 1,90 er godkjent odds på et såpass bra hjemmelag som vertene.

Dette gir oss totaloddsen 3,61 for vår hjemmedobbel. Klikk her for å levere!